Destruir un bosque es “atentar contra la vida”, Ricardo Navarro

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, manifestó que, a nivel local, la existencia de bosques contribuye a regular el clima y si estos se destruyen se tendrán consecuencias climáticas como inundaciones.

El ambientalista participó en una entrevista de Radio YSUCA, en la que afirmó que cuando llueve, el agua puede infiltrarse y recargar los mantos acuíferos. Al eliminar el bosque, el agua deja de penetrar adecuadamente en el subsuelo, lo que genera diversos problemas en las ciudades, explicó.

Señaló que, a nivel global, los bosques mantienen un clima agradable. A nivel planetario, los bosques cumplen una función fundamental en la estabilización del clima y en la creación de condiciones adecuadas para la vida. Cuando se talan los árboles, las temperaturas se vuelven más extremas: durante el día aumenta el calor y por las noches se registran temperaturas más frías. El bosque actúa como un regulador natural del clima, explicó Ricardo Navarro.

A juicio del histórico ambientalista destruir un bosque es “atentar contra la vida”, ya que toda la deforestación que se hace “está destruyendo al país y lo está llevando hacia su muerte”, consideró.

Las declaraciones de Navarro son en referencia a la destrucción de una parte de la Finca El Espino para la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la que se elimina bosques a cambio de cemento y luces.

Sobre el tema, Navarro enfatizó que en El Espino destruyeron ocho manzanas de bosque, pero a la vez, en Coatepeque destruyen una zona tres veces más grande. “Lo mismo ocurre en Los Planes de Renderos y en La Unión. No se ha dimensionado la gravedad de esta situación: estamos llevando a El Salvador hacia su propia destrucción”, sin embargo, quienes tienen el poder político aún no han comprendido la magnitud de este problema, lamentó.

El ambientalista señaló que la lucha que realiza el movimiento ciudadano “Todos Somos El Espino” es digno de admirar, ya que han evidenciado las consecuencias que tendrá la destrucción de la Finca El Espino, además han recolectado miles de firmas de personas que están en contra de su construcción en la zona boscosa.

De acuerdo con infomación del Colectivo Todos Somos el Espino, una iniciativa de la ciudadanaa, sobre todo jóvenes, lleva recogidas más de medio millón de firmas, de las cuales 350 mil son digitales.

Rivardo Navarro enfatizó que la causa no es política, sino social y ambiental, ya que a futuro el daño al medio ambiente afectará a todos los salvadoreños. “Hay que entender que cuando hablamos del medio ambiente, estamos hablando de algo que nos afecta a todos. Porque cuando vienen estas lluvias, le afectan tanto a usted como a mí, y cuando no vienen igual, nos afecta a todos”.

Agregó que deforestaron ocho manzanas de bosque tupido que formaban parte de la Finca El Espino. A la vez, no se conoce con certeza cuántos árboles fueron talados, pero, según estimaciones basadas en cálculos, podrían haber sido alrededor de 10 mil árboles, consideró.

Mientras que el Gobierno montó una campaña de reforestación en el parque bicentenario como respuesta a las voces que denunciaron la deforestación de la Finca El Espino. El Gobierno dijo que sembrarían 20 mil árboles en la zona; sobre el tema, Navarro enfatizó que, para dicha siembra, se necesitaría de un área al menos con el doble de la superficie talada.

“Me parece bien que planten 20 mil árboles, pero El Espino no necesariamente requiere la siembra de más árboles en ese mismo lugar; deben buscarse otros espacios adecuados. Además, el Ministerio (de Medio Ambiente) debe consultar qué árboles sembrar y en qué lugares, porque no todas las especies son adecuadas para cualquier zona”, agregó Navarro.

Según se evidenció por la prensa nacional, el Gobierno dejó centenares de árboles sin trasplantar, con evidentes signos de deterioro, y otros plantados con bolsas plásticas. “Hay que plantar los árboles quitando la bolsa de plástico, algo que obviamente algunos no sabían. Además, deben asegurarse de que realmente se planten los 20 mil árboles en cualquier parte del territorio”, aconsejó Navarro.

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