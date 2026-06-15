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Papa León XIV deploró la creciente pobreza en el mundo

Redacción Nacionales 15 junio, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Papa León XIV deploró la creciente pobreza en el mundo 310 Vistas

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Ciudad del Vaticano/Prensa Latina

El papa León XIV deploró en su mensaje por la X Jornada Mundial de los Pobres, a celebrarse el 15 de noviembre de 2026, la creciente cantidad de personas y pueblos que padecen esa triste condición.

En el documento, publicado por la oficina de prensa de la Santa Sede, el sumo pontífice lamentó cuán difundida está en nuestros días “una injusticia social que brota de la corrupción arrogante, tan deplorable como discriminatoria”.

El santo padre se refirió al “contraste entre quienes se comportan con sabiduría y quienes, en cambio, arrastran su vida como si no hubiera nada por encima de ellos”, y aseveró que las demandas de los pobres son acalladas “mediante múltiples técnicas, cada vez más sutiles, hasta dejar sin voz todo esfuerzo suyo por hacer oír sus peticiones”.

Los pobres, no por casualidad, aumentan en muchas sociedades, y “en esta condición se encuentran no sólo personas individuales, sino pueblos enteros”, quienes “son los olvidados y los marginados: despojados de una palabra y de un rostro, además del pan”, expresó en ese texto el obispo de Roma.

El papa León XIV llamó en su mensaje por la X Jornada Mundial de los Pobres a la comunidad cristiana, junto a todas las personas de buena voluntad en el mundo, a no permanecer insensibles “ante tantos que hoy están a la puerta y siguen siendo invisibles para quienes permanecen encerrados entre sus propios muros”.

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