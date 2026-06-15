Alemania y Costa de Marfil toman la cima; Japón y Países Bajos reparten puntos

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Alemania y Costa de Marfil toman la cima del grupo E tras imponerse a Curazao y Ecuador en su estreno mundialista. Mientras tanto, Países Bajos y Japón repartieron puntos en un vibrante empate 2-2 que dejó todo igualado en el grupo F.

Alemania golea a una debutante Curazao 7-1

Alemania se estrenó en la Copa del Mundo con honores al vencer 7-1 a Curazao, selección debutante que demostró su carácter y dejó huella en la historia de su fútbol, pese a la goleada.

De forma rápida, Felix Nmecha puso el primero para el cuadro teutón a los 6′, en una acción que parecía anticipar la cuenta larga del encuentro ante los caribeños. Sin embargo, Livano Comenencia se convirtió en el protagonista de un hecho histórico al marcar el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo y firmar el empate parcial ante Alemania al minuto 21.

Nico Schlotterbeck, al 38′, amplió la ventaja para Alemania, seguido de Kai Havertz, que convirtió desde la vía penal al 45’+5 tras un error de los isleños.

La cuenta continuó con Jamal Musiala al marcar el cuarto tanto al 47′, al igual que Nathaniel Brown al 68′, Deniz Undav al 78′ y nuevamente Kai Havertz, quien firmó su doblete al 88′ para sellar el 7-1 definitivo en el estreno mundialista de los teutones

Países Bajos y Japón no pasan del empate 2-2 y reparten puntos

Países Bajos y Japón sellaron un empate 2-2 en un partido donde los neerlandeses dejaron escapar la ventaja en dos ocasiones y en el que el cuadro nipón supo corregir errores para repartir puntos en el Dallas Stadium.

Virgil van Dijk abrió el marcador en el segundo tiempo (51′), tras una primera parte en la que ninguno de los equipos encontró los espacios para tomar ventaja. Sin embargo, Japón respondió minutos después (57′) con el gol de Keito Nakamura para igualar el encuentro.

Crysencio Summerville, a los 64′, le devolvió la ventaja a los neerlandeses con la intención de encaminar al triunfo en su debut, una ilusión que se escapó a los 88′ con el tanto de Daichi Kamada, quien selló las cifras definitivas y el empate.

Costa de Marfil castiga a Ecuador en el último suspiro

Costa de Marfil resistió y encontró la recompensa al vencer 1-0 a Ecuador en el tramo final del partido, gracias a la aparición de Amad Diallo, para darle una alegría a la afición africana, que fue minoría en un estadio teñido de amarillo.

En un suspiro agónico, Costa de Marfil encontró a los 90′ el gol que tanto buscó por medio de Diallo, ante una selección sudamericana que tuvo incontables oportunidades, pero que no encontró la efectividad necesaria para enviar el balón al fondo de la red. El cuadro marfileño resistió la presión ecuatoriana y terminó castigándola.

Con este resultado, Costa de Marfil se coloca junto a Alemania en la cima del grupo E, tras la abultada victoria de los teutones y el ajustado triunfo del combinado africano.

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