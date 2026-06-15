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Costa de Marfil castiga a Ecuador y se queda con los tres puntos

Redacción Nacionales 14 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Costa de Marfil castiga a Ecuador y se queda con los tres puntos 235 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Costa de Marfil resistió y encontró la recompensa al vencer 1-0 a Ecuador en el tramo final del partido, gracias a la aparición de Amad Diallo, para darle una alegría a la afición africana, que fue minoría en un estadio teñido de amarillo.

En un suspiro agónico, Costa de Marfil encontró a los 90′ el gol que tanto buscó por medio de Diallo, ante una selección sudamericana que tuvo incontables oportunidades, pero que no encontró la efectividad necesaria para enviar el balón al fondo de la red. El cuadro marfileño resistió la presión ecuatoriana y terminó castigándola.

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