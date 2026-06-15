Futuro de la vía diplomática depende de la capacidad de EEUU para contener a Israel: Irán

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TEHERÁN/Tasnim

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que continuar avanzando por la vía diplomática actual sería imposible a menos que Estados Unidos demuestre tanto la voluntad como la capacidad de controlar al régimen sionista y cumplir con sus compromisos.

En un mensaje publicado el domingo en su cuenta de X tras el último ataque del régimen israelí en el sur de Beirut, Qalibaf afirmó que el ataque demostraba una vez más que Washington o bien carece de la determinación para hacer cumplir sus obligaciones o es incapaz de hacerlo.

“La agresión de los sionistas contra Dahieh demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad para hacerlo”, afirmó.

“No se pueden obtener concesiones dándole luz verde al régimen (sionista). El juego del policía bueno y el policía malo ha quedado obsoleto”, recordó Qalibaf a Estados Unidos.

“Si no tienen la voluntad y la capacidad de cumplir con sus compromisos, no tiene sentido hablar de continuar por este camino”, advirtió a Estados Unidos.

Estas declaraciones se produjeron después de que el régimen israelí lanzara otro ataque el domingo contra un suburbio al sur de Beirut, en violación del alto el fuego.

El último ataque ha sido interpretado como un intento de frustrar un memorando de entendimiento muy esperado, mediado por Pakistán, entre Irán y Estados Unidos. Irán había condicionado la firma del acuerdo a la finalización del mismo a que se mantuviera el alto el fuego en el Líbano.

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