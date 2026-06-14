Japón y Países Bajos sellan paridad en un vibrante 2-2

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Países Bajos y Japón sellaron un empate 2-2 en un partido donde los neerlandeses dejaron escapar la ventaja en dos ocasiones y en el que el cuadro nipón supo corregir errores para repartir puntos en el Dallas Stadium.

Virgil van Dijk abrió el marcador en el segundo tiempo (51′), tras una primera parte en la que ninguno de los equipos encontró los espacios para tomar ventaja. Sin embargo, Japón respondió minutos después (57′) con el gol de Keito Nakamura para igualar el encuentro.

Crysencio Summerville, a los 64′, le devolvió la ventaja a los neerlandeses con la intención de encaminarlos a los tres puntos en su debut, una ilusión que se escapó a los 88′ con el tanto de Daichi Kamada, quien selló las cifras definitivas y el empate.