Alemania vence a una histórica Curazao con festín de goles

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Alemania se estrenó en la Copa del Mundo con honores al vencer 7-1 a Curazao, selección debutante que demostró su carácter y dejó huella en la historia de su fútbol.

De forma rápida, Felix Nmecha puso el primero para el cuadro teutón a los 6′, en una acción que parecía anticipar la cuenta larga del encuentro ante los caribeños. Sin embargo, Livano Comenencia se convirtió en el protagonista de un hecho histórico, al marcar el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo y firmar el empate parcial ante Alemania al minuto 21.

Nico Schlotterbeck, al 38′, amplió la ventaja para Alemania, seguido de Kai Havertz, que convirtió desde la vía penal al 45’+5 tras un error de los isleños.

La cuenta continuó con Jamal Musiala al marcar el cuarto tanto al 47′, al igual que Nathaniel Brown al 68′, Deniz Undav al 78′ y nuevamente Kai Havertz, quien firmó su doblete al 88′ para sellar el 7-1 definitivo en el estreno mundialista de los teutones.