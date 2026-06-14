Pequeños momentos que representan bienestar

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Antonio Valencia / [email protected]

En el marco del Día del Bienestar, que se conmemora cada 13 de junio, The Magnum Ice Cream Company destacó el papel que juegan los pequeños momentos en la búsqueda de una vida más equilibrada. De acuerdo con datos de Numerator Worldpanel, los snacks y antojos forman parte habitual del consumo de los hogares, reflejando la necesidad de encontrar espacios de relajación y confort en medio de las actividades diarias.

En este contexto, el helado se ha consolidado como una de las opciones preferidas para disfrutar de una pausa o celebrar momentos especiales. Además de su conexión emocional con los consumidores, la categoría mantiene un crecimiento sostenido a nivel mundial. Según Euromonitor, el mercado global de helados supera los 97 mil millones de dólares y registra un crecimiento promedio anual del 6.6%.

La compañía señaló que marcas como Magnum, Cornetto, Mordisko, Solero y Helados Holanda buscan responder a distintas ocasiones de consumo, desde un antojo individual hasta momentos para compartir en familia. Con casi 100 años de presencia en México a través de Helados Holanda, la empresa reafirma su apuesta por acompañar los momentos cotidianos de los consumidores mediante experiencias asociadas al disfrute y el bienestar.

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