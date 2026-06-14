PNC captura a dos agentes de Tránsito por cohecho en Quezaltepeque

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos agentes destacados en la División de Tránsito luego que pidieran dinero a dos ciudadanos por devolverles sus placas de sus vehículos.

Los agentes fueron identificados como: Melesio López Henríquez y Juan Heriberto Rojas Isidro. Según la cuenta oficial de la PNC, ambos retiraron las placas de dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la avenida Independencia, en Quezaltepeque, La Libertad Norte.

“Al informar sobre el procedimiento, su superior ordenó devolver las placas, ya que no procedía retenerlas”, dice la publicación. Sin embargo, los agentes coordinaron con uno de los propietarios para encontrarse sobre la carretera que conduce de Quezaltepeque hacia Opico. Al llegar al lugar, le solicitaron dinero en efectivo a cambio de entregarle las placas.

“El hecho quedó grabado en el teléfono celular de una amiga que acompañaba a la víctima”, señaló la PNC.

Los agentes serán acusados de cohecho.

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