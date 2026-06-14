Australia sacude el Mundial y golpea a Turquía 2-0 

@RebeHenriquez

Australia se le plantó a Turquía para vencerla 2-0 y compartir el liderato del grupo D junto a Estados Unidos, en un partido donde el cuadro turco lo intentó, pero no encontró la efectividad necesaria para descontar e ir en busca del empate.

El emotivo grito de gol para darle el primero del Mundial a Australia llegó por medio de Nestory Irankunda a los 27′, en una acción cargada de inteligencia al filtrarse entre dos defensores turcos y definir para el 1-0 que celebró a lo grande la afición australiana.

A los 75′, Connor Metcalfe encendió el partido con un zapatazo desde fuera del área que le dio el segundo a los «Socceroos», una acción que alejó aún más a Turquía del empate y que aseguró el triunfo australiano.

Con estos tres puntos, el cuadro de Tony Popovic se coloca en la cima del grupo D junto a Estados Unidos, que también tuvo un arranque perfecto, por encima de Turquía y Paraguay, que no corrieron con la misma fortuna en la primera jornada.