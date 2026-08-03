Un fallecido y dos lesionados deja derrumbe en construcción de Santa Elena

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Saúl Méndez

Colaborador

Tres trabajadores quedaron soterrados tras un derrumbe registrado la mañana del sábado 1 de agosto, en una construcción ubicada en una residencial de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. El incidente ocurrió luego del colapso de un muro perimetral.

Como resultado del accidente, falleció Sebastián Burgos, de 19 años y originario de Apopa. De acuerdo con sus familiares, era su primer día de trabajo en la obra.

Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Verde Salvadoreña atendieron la emergencia y realizaron maniobras de rescate. «Realizamos maniobras de rescate logrando liberar a dos de las personas con vida. Lamentablemente, una persona fue localizada sin signos vitales», informó Cruz Roja.

Los trabajadores lesionados fueron identificados como Milton Ernesto Ortiz y Rodrigo Contreras. Ambos fueron estabilizados por los cuerpos de socorro y trasladados a un centro asistencial; uno fue llevado por Cruz Roja Salvadoreña y el otro por Cruz Verde Salvadoreña.

Al lugar también acudió una representante de la empresa constructora, quien evitó brindar declaraciones.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó a través de su cuenta en X que personal de esa cartera de Estado realizará una inspección para verificar las condiciones en las que ocurrió el accidente.

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