Sigue creciendo la deuda pública

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César Villalona

Economista

En el mes de junio la deuda pública aumentó en $234 millones con respecto al mes anterior y llegó a $34,865 millones.

Cuando se firmó el acuerdo con el FMI, en diciembre de 2024, la deuda estaba en $32,136 millones y representaba el 92% del PIB. Un año y medio después, creció en $2,729 millones (8.5%) y representa el 93% del PIB.

El FMI pretendía con el acuerdo que el Estado salvadoreño garantizara el pago de la deuda y mejorara su posición financiera. La deuda se está pagando (salvo con los fondos de pensiones), pero la posición financiera empeoró.

En el caso de la deuda con el fondo de pensiones, que es parte de la deuda pública total, en junio aumentó en $102.5 millones y llegó a $11,670 millones. Algún imprevisto tuvo el gobierno en junio, pues duplicó el monto que suele tomar todos los meses.

De acuerdo a cómo ha evolucionado la deuda desde 2019, es seguro que al cerrar el mes de julio ronde los $35,000 millones, una cifra escandalosa, pues significa que aumentó en $15,200 millones (77%) durante los gobiernos de Bukele, al tiempo que se deterioran las condiciones de vida del pueblo.

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