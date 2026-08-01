Las pistas apuntan a la participación israelí en el ataque al puerto egipcio

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TEHERÁN/Tasnim

Varias pistas indican que el reciente ataque con drones contra el puerto egipcio de Damietta fue una operación de falsa bandera israelí destinada a implicar a Irán, ya que el incidente encaja con la estrategia más amplia de Tel Aviv de presentar a la República Islámica como una amenaza para los países de la región.

Un análisis ha examinado por qué se cree que el régimen israelí estuvo detrás del reciente ataque con drones contra el puerto egipcio de Damietta.

Hace unos días, fuentes regionales informaron que dos embarcaciones en el puerto egipcio de Damietta fueron blanco de un ataque con drones. Medios de comunicación y fuentes estadounidenses, incluido The Wall Street Journal, afirmaron que Irán estaba detrás del ataque.

No obstante, Irán declaró oficialmente que el incidente del puerto de Damietta no tuvo ninguna relación con las Fuerzas Armadas iraníes. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, también recalcó que el ataque fue una operación de falsa bandera, es decir, que fue perpetrado por un tercero con el fin de culpar a Irán.

Pero, ¿por qué el ataque no tiene relación con Irán?

Irán siempre ha reconocido de forma rápida y abierta cada objetivo que ha atacado. Por lo tanto, cuando Irán anuncia públicamente cada ataque que lleva a cabo contra bases o intereses estadounidenses en los estados ribereños del Golfo Pérsico o en Jordania, es lógico pensar que, de haber sido responsable también de ese ataque, lo habría declarado con claridad y valentía. Según fuentes dentro de las Fuerzas Armadas iraníes, atacar los intereses estadounidenses en Egipto nunca ha formado parte de la agenda operativa ni de la doctrina estratégica de Irán. Estados Unidos e Israel han fracasado claramente en sus objetivos contra Irán, en particular en su intento de arrebatarle el control del estrecho de Ormuz. Tampoco han logrado persuadir a muchos otros países para que se unan a su campaña de agresión contra Irán. En consecuencia, han centrado sus esfuerzos en presentar a la República Islámica como una amenaza para países de todo el mundo, especialmente para los de la región y, en particular, para los estados árabes. Por este motivo, mediante operaciones de falsa bandera contra ciertos países, buscan atribuir dichos ataques a Irán.

Israel, en particular, tiene un largo historial de este tipo de operaciones. Por consiguiente, algunas evaluaciones indican que el ataque al puerto egipcio fue obra del régimen sionista.

«Si no puedes resolver un problema, amplíalo». Esta es una estrategia de guerra empleada por Estados Unidos e Israel, que sostiene que si un problema no se puede resolver, debe ampliarse hasta que afecte a todos.

Al parecer, el ataque al puerto egipcio se enmarca dentro de esta estrategia.

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