VAMOS no haría alianzas con partidos políticos reitera Claudia Ortiz

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, informó en Encuentro con Julio Villagrán que como instituto político no harán alianzas con otros partidos políticos de cara a las elecciones generales de 2027; sin embargo, si harán alianzas con la sociedad civil.

“Debemos abrir nuestra mente y necesitamos empujar a una nueva etapa democrática, porque la democracia que teníamos era deficiente y con muchos defectos, debemos aspirar a una democracia nueva que aprenda de los errores y lo que vivimos en estos momentos no es una ruptura, sino una consecuencia directa de como ARENA y FMLN gobernaron”, criticó la legisladora.

Para lograrlo, no se trata de una fórmula tan simple como una coalición de ARENA, FMLN y VAMOS. «Eso no será así, y no funciona así, no vamos a utilizar elementos del pasado que nos tienen en este momento, por eso digo, no es una ruptura sino una consecuencia directo. No haremos alianzas con partidos políticos porque han sido parte del problema y solo haremos alianzas con la sociedad civil”.

Según la legisladora, se han recibido decenas de intenciones de interés de ciudadanos. En las redes sociales del partido, pondrán un link para personas que velan por educación, salud y lleguen a propuestas en conjunto para proponerlo a la gente y crear una alternativa para los salvadoreños.

Voto de castigo

Nuevas Ideas teme que los salvadoreños le den un voto de castigo. Por ello han sacado la propuesta de reforma constitucional para crear una circunscripción número 15 para la diáspora.

«Nuevas Ideas tiene miedo que los salvadoreños le den un voto de castigo, han sacado esta propuesta de la manga para mantener el poder en el legislativo, pero en la diáspora muchos se han dado cuenta de lo que sufre la población”, comentó Ortiz en el espacio de entrevista.

La legisladora sostuvo que la reforma constitucional fue leída «en la hora del almuerzo» y solo votaron para ello, por ello, enfatizó, se necesita un equilibrio la Asamblea Legislativa. «La bancada oficialista reforma la Constitución para utilizar a la diáspora y varios se encuentran decepcionados. La diáspora no puede pensar que le dan oportunidad para proponer sino para ser títeres del oficialismo”, dijo.

La ratificación de la reforma constitucional es estudiada por la Comisión Política. Y se prevé que el jueves, sea sometida a votación en el pleno legislativo.

Propuestas de VAMOS

La diputada Ortiz también se refirió a otros temas legislativos como por ejemplo, las propuestas que se han hecho para ayudar la economía de los salvadoreños. “La propuesta de VAMOS es avanzar hacia una nueva transición a la democracia y que si cumple las promesas, trate a todos igual ante la ley, que aprenda del pasado y que si puedan exigir cuentas a sus gobernantes», comentó Ortiz.

De hecho, Ortiz ha propuesto bajarle el IVA a la mitad, «porque la gente pobre paga IVA al comprar productos en comercio formal, por eso es de bajarle a la mitad para que realmente la gente más pobre puedan tener más accesibilidad de comprar las cosas que necesitan su familia en lugar de dárselo a un gobierno que no resuelve las necesidades más básicas para las cuales tenemos un Estado y le damos impuestos”, enfatizó.

También, han presentado propuesta para que la actividad de venta en calle no se criminalice, «sino ponerle reglas como un carnet de permiso para vender en horas y zonas específicas, dejar trabajar a la gente tranquilamente, ellos dicen que están de acuerdo con el ordenamiento pero necesitan opciones y eso no se les da». También, han presentado la propuesta de Ley de Protección de Pensiones que consiste en que el Estado devuelva con intereses lo que ha prestado y mientras no lo devuelve no puede seguir sacando dinero de este sistema.

La última propuesta que la legisladora hizo fue una Ley para que las personas puedan tener acceso a una vivienda accesible, iniciando con un fondo de incentivo a la vivienda accesible que permita dar subsidio a personas más vulnerables para apoyarles en su alquiler, incentivos fiscales a propietarios que dan en alquiler sus propiedades para vivienda residencial de largo plazo, además que este fondo tenga un programa de apoyo para vivienda de pequeños propietarios.

“Pagar la vivienda se ha vuelto más costoso en El Salvador y nadie está haciendo nada ni dicen nada, el Ministerio de Vivienda no ha tomado acciones y se le han recortado hasta la mitad su presupuesto, pero el país ha crecido un 20% en construcción pero tenemos la crisis de vivienda más grande que nunca”, remarcó.

Dicha propuesta se sustenta económicamente en una contribución especial del 3% que pagan los turistas por alquileres temporales turísticos, por noches determinadas, «el que contrata un alquiler de corta duración y contribuya en un 3% y se pueda crear ese fondo de vivienda accesible”, puntualizó Ortiz.

Sin embargo, esta y las anteriores propuestas no fueron estudiadas por el oficialismo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...