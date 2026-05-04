Reformas constitucionales es por miedo al voto de castigo: Claudia Ortiz

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El partido VAMOS considera que la reforma constitucional aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa es una señal de que el Gobierno “tiene miedo” a que la población les imponga un “voto de castigo”.

A juicio de Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, las reformas que se han hecho para cambiar la ley electoral son por miedo a que la población le imponga el voto de castigo. Es decir, que sus electores voten por otros partidos, que voten abstención o nulo o que le reduzcan el número de diputados en la Asamblea Legislativa.

Ortiz no precisó detalles sobre si está en contra o favor de las reformas constitucionales, lo que criticó fue la forma en que se aprobó, pues una sola legislatura puede aprobar y ratificar reformas constitucionales, incluso, en un mismo día, un par de horas después, tal cual se ha hecho en ocasiones anteriores.

Es de recordar que a finales de enero de 2025 diputados oficialistas y aliados ratificaron la reforma al Artículo 248 de la Constitución de la República, para que una sola legislatura pueda efectuar reformas constitucionales.

Anteriormente, la Constitución establecía que una reforma constitucional debía ser aprobada por una legislatura y ratificada en la siguiente legislatura, es decir, dejar pasar una elección popular.

“No voy a entrar al fondo del asunto, quiero entrar al punto de que están cambiando la Constitución (de la República) de una manera absurda, de una manera burda”, expresó la diputada opositora Claudia Ortiz.

A juicio de la legisladora, estas reformas es una señal “de miedo” por parte del oficialismo y del Gobierno; “tienen miedo que la ciudadanía les pase el voto de castigo porque la gente le va a pasar el voto de castigo”, reiteró Ortiz en declaraciones a Diario Co Latino.

Es de recordar que este 29 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó dos reformas constitucionales vía dispensa de trámite: la primera, para que la diáspora cuente con representación en la Asamblea Legislativa, es decir, crear una circunscripción 15; la segunda, para que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no sean a propuestas de los partidos políticos.

El TSE, a través de sus redes sociales informó que acataría tales reformas a pesar de que la misma no es Ley de la República, porque para que sea válida, debe ser ratificada y publicarse en el Diario Oficial.

“En el marco de las recientes reformas constitucionales y en cumplimiento de la legislación electoral vigente, como Tribunal Supremo Electoral implementaremos las disposiciones aprobadas el 29 de abril de 2026, garantizando su adecuada incorporación en las elecciones de 2027”, dijo el TSE en un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

El organismo colegiado, sostuvo que “como autoridad máxima en materia electoral, realizará en el Plan General de Elecciones del sufragio en territorio nacional y sufragio en el extranjero, los ajustes técnicos, operativos y normativos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido, preservando en todo momento los principios de legalidad, transparencia y certeza”.

Sobre este comunicado, la diputada suplente de VAMOS y secretaria general del partido, Cesia Rivas, señaló que “una vez más” quedó “demostrado” que el TSE no es objetivo ni independiente, ya que se doblega a las órdenes de Casa Presidencial.

Por ello, como partido VAMOS hicieron un llamado a la ciudadanía a estar pendiente de lo que hace el TSE, “porque no debe ser servil y obedecer a ciegas, sino mantenerse en el marco legal. Eso esperamos de un Tribunal Supremo Electoral”, concluyó Cesia Rivas.

La ratificación de la reforma constitucional es estudiada por la Comisión Política. De momento, no se ha informado cuántos legisladores tendría la Diáspora en la Asamblea Legislativa.

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