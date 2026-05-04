Siete países de la OPEP+ aumentarán producción de petróleo en junio

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VIENA/Xinhua

Siete países de la OPEP+ decidieron aumentar su límite de producción de petróleo en 188.000 barriles diarios en junio, en respuesta a la retirada de los Emiratos Árabes Unidos del bloque, anunció este domingo la organización en un comunicado.

Los siete países son Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán y tomaron la decisión durante una reunión virtual celebrada el domingo para analizar las condiciones y perspectivas del mercado mundial.

El aumento, que se implementará en junio de 2026, forma parte de los ajustes a los recortes voluntarios adicionales de producción anunciados inicialmente en abril de 2023.

El grupo indicó que los ajustes voluntarios podrían revertirse gradualmente, ya sea parcial o totalmente, dependiendo de la evolución del mercado.

Los países reafirmaron su compromiso con la estabilidad del mercado petrolero y destacaron la necesidad de un enfoque prudente y flexible, también señalaron que los niveles de producción podrían incrementarse, suspenderse o revertirse según fuera necesario, incluyendo los ajustes introducidos en noviembre de 2023.

Los siete países también indicaron que esta medida brindaría la oportunidad de acelerar la compensación por cualquier exceso de producción desde enero de 2024.

Reiteraron su compromiso con el pleno cumplimiento de la Declaración de Cooperación, y que los niveles de producción serán monitoreados por el Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento.

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