El FMLN siempre respalda participación de compatriotas en el exterior: Manuel Flores

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, manifestó que como instituto político han promovido el voto y las candidaturas en el exterior desde siempre, y esta vez no será la excepción, luego de las reformas constitucionales para que la diáspora pueda tener una circunscripción en la Asamblea Legislativa.

Es de contextualizar que la Asamblea Legislativa aprobó a finales de abril, una reforma constitucional para que los salvadoreños en el exterior tengan representación legislativa directa, es decir, sus propios diputados. Sin embargo, aún falta su ratificación.

Sobre el tema, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, aseguró que como partido ya trabajan en la participación de los salvadoreños en el exterior.

“Como FMLN siempre respaldamos la participación de nuestros compatriotas en el exterior. El FMLN promovió el voto en el exterior, el FMLN promovió las candidaturas en el exterior. Es más, mi fórmula a la vicepresidencia era un compañero del exterior, Werner Marroquín”, comentó Flores en declaraciones a la prensa.

El dirigente político de izquierda señaló que como instituto político “siempre hemos respaldado que nuestros compatriotas participen. Y ya estamos listos, como ya sabíamos las reformas que iban a hacer, nosotros nos adelantamos, ya tenemos a nuestra gente, a nuestros cuadros, a nuestros afiliados, simpatizantes y amigos que se van a inscribir”, anunció el secretario general del Frente.

El dirigente político señaló que esta reforma no les asombra, sino al contrario, es al oficialismo, quien debe preocuparse, ya que son ellos los que no quieren perder el poder.

“Cada vez que atornillan más el tornillo, lo aflojan, porque ya está retorciendo de muchos, ya no tienen espacio. Se lo dije, ellos van en una carrera de 100 metros, nosotros vamos en una maratón, midiendo los tiempos. Y con el tema de la reforma, también nosotros estamos claros de que el Tribunal Supremo Electoral es un tribunal que debe garantizar transparencia e igualdad de participación”.

En cuanto a la reforma al artículo 208 para que el TSE ya no sea integrado a propuesta de los partidos políticos, Manuel Flores señaló que siempre ha sido la Asamblea Legislativa quien elige a los magistrados; los partidos proponemos, ahora la pregunta: ¿quién va a proponer ahora?”, cuestionó Flores.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que ahora, los abogados que cumplan con los requisitos para ser magistrados, podrán presentar sus atestados directamente a la Asamblea Legislativa cuando sean los tiempos de elección.

“A nosotros no nos importa a quién pongan. Lo que vamos a exigir es transparencia y auditorías. “No importa a quién pongan, porque hemos tenido tribunales de facha como el anterior que permitió el fraude, papeletas planchadas, usurpación de puestos en la mesa”, finalizó Manuel Flores.

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