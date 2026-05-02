Manuel Flores llama a “larga lucha” laboral en marcha del 1 de mayo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, participó en la marcha del Día Internacional de los Trabajadores en El Salvador, donde aseguró que el país enfrenta una “larga lucha” por las reivindicaciones laborales y sociales.

Flores destacó que el 1 de mayo no es una fecha simbólica cualquiera, sino una jornada de lucha histórica en defensa de derechos como el salario digno, la estabilidad laboral, la salud y la educación. “No es cualquier marcha. Son las marchas reivindicativas de los trabajadores”, afirmó.

El dirigente político de izquierda subrayó que la movilización tiene un carácter global, mencionando manifestaciones en ciudades como Moscú, La Habana, Teherán y Washington, y llamó a acompañar al pueblo trabajador “en todo momento”.

Críticas al gobierno y denuncias

El secretario general del Frente denunció despidos, maltrato laboral y restricciones a la participación política, señalando que existe temor desde el gobierno hacia su partido. También afirmó que militantes del FMLN habrían sido retenidos o afectados en distintas zonas del país por los retenes impuestos por el gobierno.

“Le están quitando el derecho a nuestra gente de marchar”, expresó, al tiempo que cuestionó la supuesta libertad en el país frente a estas denuncias.

Asimismo, criticó reformas en el sistema electoral, advirtiendo sobre posibles riesgos a la transparencia y cuestionando quién propondrá a los magistrados de organismos clave. “Eso se llama dominio”, sostuvo.

Defensa del legado histórico de la izquierda

El líder del FMLN defendió los logros históricos atribuidos a la izquierda, como la jornada laboral de ocho horas, el aguinaldo y las vacaciones. En ese sentido, respondió a críticos señalando que “no conocen la historia” del movimiento obrero.

Proceso electoral y participación

En relación con las próximas elecciones, Flores confirmó que el partido participará en todos los niveles, aunque aclaró que su eventual candidatura presidencial “es lo de menos” frente al objetivo principal de fortalecer al partido y representar las demandas del pueblo.

También reiteró el respaldo del FMLN al voto en el exterior y a la participación de la diáspora salvadoreña.

Declaraciones polémicas sobre apoyo internacional

En otro momento, Flores mencionó su reciente participación en un encuentro de partidos de izquierda en Rusia y, de forma polémica, afirmó que cualquier actor internacional podría apoyar políticamente, incluso el presidente ruso Vladimir Putin.

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