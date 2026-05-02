«Me sumé como ciudadano preocupado por el rumbo de nuestra nación»: Francisco Lira en la marcha

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Redacción Nacionales @DiarioCoLatino El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, también fue otro de políticos que acompañó la marcha de los trabajadores este primero de mayo. Lira asistió como ciudadano, según informó.

Es de recordar que este primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, varias organizaciones y sindicatos marcharon para exigir el respeto de los derechos laborales, humanos, respeto a los debidos procesos, respeto a la institucionalidad democrática. Pidieron también la liberación de los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción.

Sobre el tema el diputado Francisco Lira señaló que «este 1 de mayo marchamos por la dignidad de quienes trabajan y sacan adelante al país».

«Me sumé como un ciudadano más, preocupado por el rumbo de nuestra nación. No pedimos populismo ni promesas vacías; exigimos justicia, reglas claras y oportunidades para progresar», enfatizó Francisco Lira.

A la vez, el legislador externo su solidaridad con los sectores de salud y educación, quienes hoy son «víctimas de una gestión que prioriza la propaganda sobre la calidad de los servicios públicos».

De hecho, según Rafael Aguirre, de CONADESA, desde 2019 se han despedido a más de 8 mil trabajadores de la salud. Y en el total, sobre trabajadores despedidos del sector público la cifra se aumenta a 47 mil.

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