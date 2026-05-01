Organizaciones se toman las calles en el Día Internacional de la Clase Trabajadora

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya

Diversas organizaciones sociales, sindicales, de salud y educación y la ciudadanía en general, marcharon este primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora.

Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), señaló que fueron más de 12 los sectores que se hicieron presente a la marcha de este primero de mayo, la cual se catalogó como “marcha blanca”, ya que participaban médicos, enfermos despedidos del sistema de salud.

Rafael Aguirre, doctor y dirigente de la Comisión Nacional en Defensa de la Salud (CONADESA) señaló que con esta expresión, le dicen a la población que tienen el derecho de participar de la toma de decisiones. “Esta mañana nos manifestamos y decimos -sí a la vida-, -sí a la salud-, -sí a la educación de calidad digna para nuestros hijos y para todos nuestros universitarios-“.

Aguirre destacó que están de acuerdo con las políticas que mejoren el sistema, pero están en contra de la privatización de la salud. Sobre los despidos que se han registrado en el sistema de salud, Aguirre informó que desde 2019 se contabilizan más de 8 mil trabajadores despedidos.

Ericka de León, una de las trabajadoras despedidas del sistema de salud, señaló que en este primero de mayo se trata de reivindicar los derechos conquistados por la clase trabajadora. “Decirle al presidente Nayib Bukele y a su gobierno que no vamos a permitir más atropellos”, mientras gobierna para un cierto grupo empresariales.

David Rodríguez de Bases Magisteriales, señaló que para el rubro de educación se han implementado despidos bajo el disfraz de “supresión de plazas”. Sobre el tema de despidos de educadores, este jueves en el departamento de Cabañas, se despidió a 6 maestros “cobardemente por la directora departamental”, denunció Rodríguez.

Otro de las organizaciones que participó en la marcha convocada en el Parque Cuscatlán, fue el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR); su coordinador, Samuel Ramírez, dijo que el régimen de excepción ha generado terror ya que se han capturado a miles de personas inocentes, sin el debido proceso. Consideró que el régimen no tiene justificación, por lo tanto, pidió su eliminación.

La marcha inició en el parque Cuscatlán y bajó por toda la calle Rubén Darío; hasta la entrada de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), ya que se trata de un espacio muy promocionado por el Gobierno para los turistas. En este espacio, se emitieron diferentes posturas de diversos sindicatos, organizaciones, ciudadanos y representantes de comunidades que se expresaron a lo largo de la marcha.

El Día Internacional de la Clase Trabajadora, celebrado cada 1 de mayo, conmemora las luchas históricas del movimiento obrero por mejores condiciones laborales, especialmente la conquista de la jornada de ocho horas. Su origen está en las huelgas de Chicago de 1886 y la posterior represión que dio lugar a los llamados “Mártires de Chicago”.

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