Despidos de trabajadores en El Salvador enero 2024 – marzo 2026

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César Ramírez

@caralvasalvador

El infortunio de recibir un aviso de fin laboral en el sistema capitalista es un acto cruel, si acaso no es fin de contrato o renuncia voluntaria en cualquier empresa.

Conocer el modelo capitalista parece unido a un mercado de valores donde una empresa compra los conocimientos o experticias, es la transformación de una carrera académica después de años de formación, lo paradójico es que para lograr un ingreso económico se puede acceder por diversos medios legales e ilegales, también políticos, la vida política es una forma totalmente inestable para cualquier profesional de la vida pública.

El Estado como proveedor de empleo es un medio diferente a las empresas privadas, las empresas privadas nacionales o extranjeras tienen definido un campo de acción especializado, su radio de acción es amplio con aristas políticas, tiene límites municipales y gubernamentales, aporta retención de impuestos a sus trabajadores, sus contratos o concesiones son aprobados por la Asamblea Legislativa, en otros únicamente las superintendencias controlan cada rama económica, también existen empresas religiosas algunas exentas de impuestos otras simplemente no reportan… es un espectro tabú en la nación, pero no olvidemos que vivimos en un modelo capitalista, lo cual emerge a cada paso de los ciudadanos.

Desde hace unos años hemos presenciado el cierre de oficinas especializadas y sus empleados cesados, “dicen para quitar grasa al Estado” pero, así como vamos es quitar músculo, neuronas y cerebro para cumplir requisitos financieros del FMI, pero cualquiera que sea la causa el daño es enorme para miles de familias sin ingresos constante.

El procedimiento de cesantía para los trabajadores salvadoreños es:

Cese sin aviso previo.

Despido sin debido proceso.

Informal comunicación para los afectados.

Procedimientos con obligación de aceptación de renuncia con documento a firmar.

Cierre de instalaciones e impedimento de ingreso a los (ex) empleados.

Indemnización de seis meses a pesar de trabajar décadas.

Profesionales cesados de un día para otro.

Especialistas médicos suspendidos ipso facto.

Promesas incumplidas de recontratación.

Firma de contrato de confidencialidad, prohibición de uso de teléfonos móviles en procedimientos.

Denuncias ante organismos internacionales por procedimientos ilegales.

Los siguientes datos son títulos de prensa de: El Diario de Hoy, Diario Co Latino, Prensa Gráfica y otros, que ilustran este drama que viven los trabajadores en la presente administración.

Titulares de prensa:

05ENE024 Gremios denuncian despido ilegal de médicas residentes. SIMETRISS y El Colegio Médico cuestionan retiro de beca y contrato a las doctoras, que ya habían sido sancionadas. Sin debido proceso para: Ángela Ferrer, Paola García y Beatriz Monteagudo.

10NE024 Despidos Alcaldía de Ilopango denuncia nuestro tiempo

10ENE024 Despidos Alcaldía Soyapango.

31ENE024 Sindicato denuncia despido cirujanos ISSS II, Continúan despidos de sindicalistas que exigieron el pago de nocturnidades

17MAR024 Fosalud suspende dirigente sindicato por denunciar despido embarazadas

20MAR024 Negarse a entregar donaciones a Nuevas Ideas habría sido la causa de despidos. Personas que laboraban en la Superintendencia del Sistema Financiero denuncian que la suspensión de sus contratos laborales se debió a que se negaron a entregar una donación al partido de gobierno.

05MAY024 En San Salvador Centro sindicalistas denuncian más de 200 despidos. Grupos sindicales exigieron al Consejo Municipal del alcalde Mario Durán que haya respeto a la Ley de Reestructuración Municipal y a los Derechos de los empleados.

05MAY024 Alcalde San Miguel Centro despido de empleado amenazar comerciante.

05MAY024 Sindicalistas denuncian despido más de 200 empleados alcaldía San Salvador Centro

07MAY024 Denuncian despidos en Alcaldía de San Salvador. Los trabajadores argumentan que los despidos son arbitrarios debido a que no ocupaban puestos de confianza.

08MAY024 Organización denuncia despidos arbitrarios de trabajadores municipales. No se siguió el debido proceso en despidos de trabajadores que no ocupaban cargos de confianza.

29JUN024 Coro nacional disuelto. Funcionaria transgénero del Gobierno de Bukele lamenta despidos. Brenda Rosales una de 300 separadas de cargo.

Coro Nacional es disuelto tras 74 años de existencia.

02JUL024 Denuncian despidos masivos arbitrarios alcaldía de Santa Ana Oeste. Afectados desde 1 de mayo comenzaron a despedir personal sin notificar formalmente y sin entregarles documento alguno. Se enteran porque al llegar vigilantes municipales les impiden el ingreso.

20SEP024 Más despidos en el Estado irían encaminados a sanear las finanzas públicas. 300 empleados en la Procuraduría General de la República fueron despedidos, forma parte del ajuste fiscal según economistas.

04OCT024 SITRASALUD advierte despido personal médico.

23OCT024 Líder sindical denuncia que continúan los despidos en el sector. Educación. Una maestra y cuatro sindicalistas de Bienestar Magisterial han sido despedidos entre el lunes y martes de esta semana según denuncias de trabajadores del sector.

14NOV024 Sindicato de TSE denuncia despidos.

15NOV024 Ministro niega despidos de trabajadores por participar en marcha. El titular del Ministerio de Salud argumentó que las dependencias de recursos humanos evalúan al personal que no brinde la atención adecuada.

11DIC024 Sindicato municipal alerta despidos alcaldía Chalatenango Centro.

13DIC024 Continúan despidos sindicalistas Conamype. 16 despidos de trabajadores por la supresión de plazas y 6 oficinas ha sido cerradas.

17DIC024 Cientos de despidos de personal de salud en hospitales públicos.

18DIC024 Confirman al menos 230 despidos en personal de salud. Trabajadores despedidos llaman a protesta “Negra Navidad”. Movimiento de trabajadores despedidos denuncia que Gobierno cortará más de 11,000 plazas (Movimiento de trabajadores despedidos)

03ENE025 Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) 14,000 empleados despedidos 2024

05ABR025 Organizaciones marcharán rechazo al gobierno 1 de mayo, denuncian cierre de 67 centros educativos y 4,212 docentes despedidos.

01MAY025 Foro Nacional de Salud 3,500 trabajadores despedidos a la fecha. 30 unidades de ECOS Familiares que brindaban atención en salud del país en las zonas rurales han sido cerrados en los últimos meses. 35 mil despidos arbitrarios han sido registrados por MTD en las diferentes dependencias del Estado, salud y educación son los más afectados. Desabastecimiento de medicamentos.

24JUL025 Mientras en el nuevo Rosales anuncian plazas, en el ISSS despiden médicos.

08AGO025 Despidos de médicos en Hospital Regional retrasarán más de 5,000 citas. SIMETRISS confirmó que han despedido 12 médicos generales, cirujanos y ginecólogos del hospital de San Miguel el pasado 21 de julio de este año. 35 afectados en Oriente por falta de especialistas.

15AGO025 Más de 40 despidos en los hospitales General y Médico Quirúrgico del ISSS. 48 despidos número de plazas suprimidas en los dos hospitales del ISSS, confirman organizaciones sindicales. “La mentamos el despido de cualquier trabajador del Instituto que no lleve el debido proceso” Dr. Rafael Aguirre SECRETARIO SIMETRISS

21AGO025 Trabajadores denuncian despidos exprés en el ISSS. Según exempleados, unos 83 trabajadores fueron cesados de forma abrupta en agosto, pese a tener décadas laborando, solo les darían 6 meses de salario.

21AGO025 15 minutos para salir, trabajadores removidos del ISSS relatan su despido exprés.

30AGO025 Gremiales denuncian falta del debido proceso de educación para despido de profesores.

08OCT025 Sindicalistas denuncian que despidos de empleados públicos llegarán a 18,500.

21OCT025 Organizaciones sindicales denuncian más 5 mil despidos en sector salud. Más de 50 organizaciones que conforman CONADESA señalan que al menos 3,500 empleados fueron despedidos del MINSAL y 1,100 de FOSALUD

25NOV025 sindicatos denuncian que ya suman 6 mil despidos salud.

20DIC025 Trabajadores denuncian despidos en la PDDH.

27DIC025 Pacientes del Rosales con incertidumbre tras despidos de personal. Personas que recibían sus diálisis en el Hospital Rosales preguntan qué pasará con sus tratamientos, luego del despido de cientos de trabajadores de ese Centro de Salud.

29DIC025 Personas con discapacidad denuncian despidos FOSALUD.

09ENE026 ARENA pide revisar despidos salud

14ENE026 Unos 550 despidos fueron denunciados ante OIT

29ENE026 Unos 1,500 despidos se registran en el ISSS desde 2024 según extrabajadores,

19MAR026 Denuncian despidos de trabajadores de Hospital Benjamín Bloom. amazon.com/author/csarcaralv

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