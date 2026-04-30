Patricio Pineda advierte que incumplimientos del Gobierno habrían roto acuerdo con el FMI

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Patricio Pineda, vocero de la Mesa por una Pensión Digna, afirmó que la falta de indemnización para trabajadores del sector salud y del magisterio confirma los recientes señalamientos de instituciones financieras internacionales como ENFi y Fitch Ratings: que el acuerdo con el FMI está, en la práctica, roto debido al incumplimiento del gobierno en presentar una propuesta de reforma al sistema de pensiones. A esto se suma el retraso en la entrega de los informes de avance.

“A estas alturas deberían existir prácticamente cuatro, ya que estamos en mayo, pero solo hay uno”, aseguró Pineda.

Según el vocero de la Mesa de Pensiones, las señales del posible rompimiento del acuerdo se venían advirtiendo desde hace meses. “El 23 de febrero de este año se señalaron, en un programa de televisión, las razones del atraso en la gestión del gobierno. Cinco días después, la firma financiera ENFI, de reconocido prestigio internacional, confirmó que el atraso, la irresponsabilidad o el incumplimiento del gobierno respondía a razones electorales”, indicó.

“Se está poniendo en la balanza el derecho a una pensión digna frente a este tipo de problemas, pero también frente a una realidad: no hay recursos”, explicó el experto en pensiones.

“Y la responsabilidad no recae en los trabajadores, sino en quienes han tomado decisiones durante años: el despilfarro, la corrupción y la opacidad en el manejo de las finanzas públicas”, criticó.

Pineda sostuvo que, pese a la reserva en la información oficial, han surgido filtraciones relevantes. Entre ellas, que 288 millones de dólares del fondo de pensiones están en manos del Banco Hipotecario y que parte de esos recursos se han utilizado para otorgar préstamos millonarios a actores políticos, lo cual contraviene lo establecido en la legislación vigente.

“Los síntomas están a la vista. Quienes nos gobiernan son personas corruptas, simple y llanamente. Esto implica que la crisis social continuará creciendo sin freno”, advirtió.

“El miedo que intentan imponer mediante la manipulación de masas y la desinformación, basada en la negación constante, tarde o temprano se revertirá. Cuando la población deja de cubrir sus necesidades básicas, se termina el respaldo político y también el miedo”, agregó.

La organización también advirtió que el propio gobierno reconoció el año pasado el agotamiento progresivo de las cuentas individuales de los cotizantes obligados (grupo B), cuyas pensiones fueron recalculadas entre 2022 y 2024, lo que podría derivar en conflictos sociales similares a los ocurridos en Argentina en 2001 y en Grecia en 2008.

“Eso es lo que podría suceder, incluso para quienes ya están pensionados”, afirmó.

“Los recursos se están agotando. La evidencia es que ya suman cuatro meses sin indemnización para trabajadores despedidos del sector salud. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Acaso las personas no tienen derecho a cubrir sus necesidades básicas?”, cuestionó.

“Además, hay 27,000 personas que desde hace nueve años cumplen con los requisitos para pensionarse. Deberían estar retiradas, pero no lo hacen porque las pensiones son insuficientes: apenas representan el 30% de sus últimos ingresos. Es imposible vivir con eso en este país”, sostuvo.

“El 80% de esas 27,000 personas pertenece al magisterio”, añadió.

Por otra parte, la Mesa por una Pensión Digna reiteró su llamado a participar en las movilizaciones del primero de mayo.

“El miedo no puede frenarnos. Si el miedo es a morir, todos vamos a morir. Si el miedo es a la represión, esta siempre ha existido. Mientras la población lo permita, los gobiernos y los políticos seguirán actuando sin límites”, expresó.

“El llamado es claro: sumarnos y salir este 1 de mayo a partir de las 8 de la mañana en el Parque Cuscatlán”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...