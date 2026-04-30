Marcela Villatoro denuncia despidos masivos y llama a la unidad en este 1 de mayo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, denunció los despidos masivos en hospitales y centros educativos, a la vez que llamó a la unidad de la clase trabajadora en la marcha del 1 de mayo, subrayando que la jornada no debe dividirse, sino enfocarse en la reivindicación de derechos laborales donde el protagonista es el trabajador.

“Han sido miles de salvadoreños que han sido despedidos en los hospitales, miles que no han podido llevar el pan de cada día a sus familias porque este gobierno ha despedido a muchas personas, maestros, doctores, enfermeras y de diferentes carreras”, enfatizó.

Villatoro comentó que desde la Asamblea Legislativa se han presentado leyes para priorizar el trabajo a los salvadoreños que a los extranjeros, ya que el actual Gobierno busca a gente del extranjero para destacarse en los hospitales, dejando a un lado a los salvadoreños.

“Esta Asamblea Legislativa ha aprobado bastantes leyes que ayudan a que vengan más extranjeros, pero no al salvadoreño. Nosotros tenemos que trabajar su derecho, que tengan un trabajo digno, una pensión digna y que puedan vivir dignamente; ese es nuestro trabajo como diputados dentro de la Asamblea Legislativa”, comentó Villatoro.

Sobre una supuesta división entre los sindicatos que marcharán, la legisladora reflexionó que existen mensajes en común que unen; “hay mensajes que pueden crear una separación innecesaria, porque este no es el día de los sindicatos o de un sindicato en específico, es el día de los trabajadores, donde ellos luchan por esos derechos que han sido mermados por parte de los gobiernos”.

“Es un día donde todos los trabajadores no celebran, sino piden que esos derechos sean reivindicados. Esto no es de izquierdas, ni de derechas, no es un tema de nadie más; le concierne al propio trabajador. Y en lugar de ayudar para que el trabajador tenga más apoyo de diferentes sectores, no podemos hacer que esto se divida”, reflexionó.

La declaración de Villatoro se da luego que Bases Magisteriales pidiera la no participación de los políticos en la marcha del primero de mayo, ya que la marcha “se politiza”.

Es de contextualizar que un partido político, el FMLN, anunció que participará en la marcha convocada en la plaza Divino Salvador del Mundo. El FMLN afirmó que siempre han participado en las marchas y “nadie es dueño de la actividad”, según lo expresó la secretaría nacional, Marleni Funes.

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