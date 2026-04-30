Sector salud, magisterio y organizaciones sociales marcharán el 1 de mayo en defensa de derechos

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Saúl Méndez

Colaborador

La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud (CONADESA), integrada por Bases Magisteriales, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y otras asociaciones sociales convocaron a la clase trabajadora salvadoreña, al personal de salud, sindicatos, movimientos sociales, estudiantes y comunidades, a movilizarse este 1 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora, para defender los derechos, la dignidad y el futuro del país.

“Este primero de mayo no es una fecha de celebración vacía; es una jornada histórica de lucha, memoria y resistencia. Hoy más que nunca, el pueblo salvadoreño enfrenta amenazas concretas contra derechos fundamentales conquistados con décadas de sacrificio”, señalaron las organizaciones.

Rafael Aguirre, secretario general del SIMETRISSS y vocero de CONADESA, afirmó que la movilización busca exigir el cese inmediato de los despidos en el sector salud.

“Despedir médicos, enfermeras, personal técnico, administrativo y de apoyo no solo destruye familias, sino que debilita gravemente la capacidad del sistema sanitario para atender a la población. Cada despido implica menos atención, más retrasos y mayor sufrimiento para miles de pacientes”, advirtió Aguirre.

“Marchamos para decir con claridad: no a la privatización de la salud en El Salvador. La salud no puede convertirse en un negocio; es un derecho humano, no una mercancía”, enfatizó.

Asimismo, rechazó “cualquier intento de transferir servicios públicos esenciales a intereses privados que prioricen ganancias por encima de la vida de la población”.

CONADESA también exigió la derogatoria de la Ley de la Red Nacional de Hospitales, al considerar que podría profundizar la centralización, debilitar la estabilidad laboral y abrir la puerta a procesos que pondrían en riesgo el carácter público y solidario del sistema de salud.

De igual forma, las organizaciones expresaron su rechazo a la Ley de Alianzas Público-Privadas, al sostener que este modelo ha significado históricamente privatización encubierta, entrega de bienes públicos y deterioro del acceso universal a servicios esenciales.

“El agua, la educación y la salud deben permanecer bajo responsabilidad pública, con transparencia y enfoque social”, reiteró Aguirre.

“Convocamos a cada trabajador y trabajadora, a cada profesional de la salud y a cada ciudadano consciente a salir a las calles con dignidad y convicción. Que este primero de mayo sea una demostración contundente de unidad nacional en defensa de los derechos sociales”, manifestaron.

“No podemos guardar silencio mientras se precariza el trabajo, se debilita la salud pública y se amenaza el bienestar colectivo”, advirtieron.

“Desde las asociaciones aquí representadas reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de la salud pública, la estabilidad laboral y la justicia social”, concluyeron.

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