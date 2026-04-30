Organizaciones llaman a marchar este 1 de mayo contra dictadura y por derechos laborales

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) reiteró el llamado a la población salvadoreña y a la clase trabajadora a marchar este 1 de mayo para exigir el respeto a los derechos humanos y laborales.

Este miércoles, el MDCT brindó una conferencia de prensa en la que hizo nuevamente el llamado para que los salvadoreños salgan a marchar sin importar su bandera de lucha. «No importa cuál sea la bandera ni cuál es su organización, si defendemos derechos, aquí hay un lugar para todos. Si estamos en contra de la dictadura, todos somos bienvenidos en este espacio”, destacó Silvia Navarrete, del Sindicato de Trabajadores de la Salud, (SITRASALUD).

El primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, varias organizaciones, incluida el MDCT, se concentrarán en la Plaza Divino Salvador del Mundo desde las 7 de la mañana, para salir a las 8 a.m. en dirección al Centro Histórico de San Salvador.

“Hacemos el llamado a toda la población salvadoreña para que nos sumemos a las demandas por parte de las organizaciones”, comentó Navarrete, en el sentido que las banderas de lucha serán: la defensa de los derechos laborales, derechos humanos, respeto a los trabajadores y a los debidos procesos; mejoramiento en los sistemas de educación y salud; respeto a la institucionalidad y democracia, libertad para los sindicalistas detenidos; respeto a la libertad sindical y de asociación.

“Este primero de mayo marchamos por la libertad de Giovanni Aguirre, Misael Gómez y todos los criminalizados por defender derechos”, comentó Navarrete. En ese apartado, también se piden la libertad para Ruth Eleonora López y Enrique Anaya, abogados críticos del Gobierno de Bukele que fueron capturados hace un año.

Las organizaciones también piden el fin a la intervención del Ministerio de Trabajo en la elección de juntas directivas sindicales y la entrega de credenciales a los sindicatos independientes y combativos. A la vez, piden la destitución del ministro de Trabajo, Rolando Castro, ya que “no representa a la clase trabajadora”.

Piden, además, justicia para los más de 47 mil trabajadores y trabajadoras despedidos del sector público, en ese punto piden el pago inmediato de indemnizaciones pendientes a docentes y trabajadores despedidos en el sector público.

También, marcharán por salarios dignos y canasta básica accesible ante el alza del costo de la vida. Marcharán por la defensa de la salud pública gratuita y de calidad, la defensa de la educación pública frente a cierres y recortes presupuestarios.

Marcharán de igual manera, para decir “No a la minería metálica”, ya que el Gobierno eliminó la Ley que prohibía la Minería Metálica; a la vez aprobó la Ley General de Minería para permitir la explotación minera en los territorios, a pesar que esta práctica es altamente nociva para el medio ambiente y para la salud de la población. Se marchará por la defensa del agua y el medio ambiente.

En otro punto, marcharán para pedir por el fin de los desalojos de trabajadores por cuenta propia en el Centro Histórico, playas y zonas turísticas. Piden también por los derechos para las trabajadoras del hogar remuneradas.

Pedirán el fin a la discriminación por identidad de género, orientación sexual, condición física e ideas políticas. El fin a la persecución de líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos. También, el fin del régimen de excepción y las detenciones arbitrarias, ya que esta medida ha permitido que miles de inocentes, incluido sindicalistas, sean detenidos y pasar encarcelados años, ya que esta medida ha estado vigente desde marzo de 2022, hace ya, 4 años.

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