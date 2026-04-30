El gobierno no tiene un plan para el desarrollo económico y social de país: Alfonso Goitia

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El economista Alfonso Goitia advirtió que la situación del empleo en El Salvador es crítica, caracterizada por una alta informalidad, bajos niveles de inversión y una ausencia de estrategias y plan sostenibles para el desarrollo económico y social. “Ellos si tiene un plan, el de enriqucerse enriquecerse utilizando los recursos del Esado”, dijo.

Goitia dijo, en Encuentro con Julio Villagrán, que, aunque las estadísticas oficiales reflejan un nivel de desempleo relativamente bajo, la realidad es más compleja. Más del 70% de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal, es decir, sin acceso a seguridad social, pensiones ni estabilidad laboral. En contraste, apenas entre un 27% y 30% de trabajadores forman parte del empleo formal.

“Esto evidencia que la mayoría de la población sobrevive con ingresos diarios, sin posibilidad de crecimiento económico ni estabilidad a largo plazo”, explicó Goitia, tras destacar que con estos números y relidades no hat “milagro económico” para la población en general.

Falta de generación de empleo estructural

Uno de los principales problemas señalados es la limitada capacidad de generación de empleo por parte del sector privado. Aunque este históricamente ha defendido su rol como motor del empleo, el economista sostiene que su impacto es insuficiente.

La inversión se concentra en sectores como comercio, turismo e inmobiliaria, particularmente en proyectos de construcción de viviendas de alto costo inaccesibles para la mayoría de la población. Mientras tanto, sectores estratégicos como la industria y la agricultura —claves para el desarrollo sostenible— no reciben el impulso necesario del gobierno, más bien los ha abandonado.

Ejemplos puntuales muestran el carácter limitado de estas inversiones. Empresas exitosas pueden generar miles de empleos, pero estos requieren alta capacitación, lo que deja fuera a gran parte de la población.

El empresario Roberto Kriete, recién ha ampliado la empresa Aeroman, pero la cantidad de empleos no sobre pasan los 1500, pero estos son empleos altamente técnicos, que no los puede ocupar cualquier salvadoreño.

Inversión extranjera en declive

Goitia también destacño la caída significativa en la inversión extranjera. Mientras países vecinos como Costa Rica superan los 5,000 millones de dólares en inversión. Honduras y Nicaragua los 1500 millones, El Salvador apenas alcanza alrededor de 400 millones.

Entre las causas señaladas está el deterioro de la seguridad jurídica y la institucionalidad del país, factores clave para atraer capital extranjero.

“Un inversionista no arriesga su dinero en un país donde no hay certeza legal ni respeto a las reglas”, afirmó Goitia.

Crecimiento económico

Aunque organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial proyectan un crecimiento económico cercano al 3.2%, este sería para El Salvador el más bajo de Centroamérica. Además, dicho crecimiento no se traduce en mejoras para la población.

El concepto de “milagro económico”, promovido desde el discurso oficial, es cuestionado por el economista. Según explica, los beneficios se concentran en sectores empresariales específicos, mientras la mayoría de la población continúa en condiciones precarias. Para el resto del país lo que enfrenta es una crisis económica, y no un milagro, dijo-

Aumento de la pobreza extrema

Las cifras sobre pobreza reflejan una situación contradictoria. Si bien los datos oficiales indican una leve reducción en la pobreza general, la pobreza extrema ha aumentado.

Más de 600,000 personas viven en condiciones de extrema pobreza, y recientemente se han sumado más de 125,000 personas a esta situación. Esto implica que miles de salvadoreños no cuentan con ingresos suficientes ni siquiera para cubrir su alimentación básica.

Organismos internacionales como la FAO y el PMA han alertado además que más de un millón de personas enfrentan inseguridad alimentaria en el país, y el gobierno n ha presentado ninguna medida para enfrentar esta situación, más parece que espera que mueran, dijo.

Inversión pública insuficiente

El Estado también enfrenta cuestionamientos por su baja ejecución en inversión pública, la cual se debe a la incapacidad e ineptitud. Aunque se proyectan presupuestos superiores a los 2,000 millones de dólares para este fin, la inversión real ronda entre 800 y 1,000 millones.

A esto se suma la reducción de recursos a los municipios y la creación de nuevas entidades estatales con poca transparencia en el uso de fondos, como la DOM, la empresa responsable de los mercados y la recolección de los desechos sólidos.

Riesgos de privatización

Otro punto crítico es el posible avance de la privatización en sectores como salud, educación y agua, tras reformas legales que facilitan la participación privada.

De acuerdo con Goitia, esto podría aumentar los costos para la población, especialmente en un contexto de bajos ingresos y alto desempleo.

Donde más está remarcada la ruta a la privatización es en la salud, y ante la nueva les de asocios público privado, que deja abierta la posibilidad de privatizar la salud, la educación y el agua.

Un modelo sin sostenibilidad

El modelo económico actual, basado en construcción e inversión inmobiliaria y turismo presenta límites claros. Sin una estrategia integral que impulse sectores productivos, el crecimiento podría estancarse.

“El país necesita apostar por la agricultura, la industria y la micro y pequeña empresa. Sin eso, no hay desarrollo sostenible”, concluyó el economista.

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