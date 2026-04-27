Jugar bien

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– Pacífico Chávez

En 1932 Kirk Kristiansen, inventó un sistema de construcción creativo, que fomenta la imaginación, muy pronto se volvió muy popular entre niños, es un sistema de bloques de plástico interconectables de diferentes maneras, diferentes tamaños y colores, la empresa tiene como nombre LEGO que proviene del danés “leg godt”, que significa “juega bien”.

Ahora bien cuando nacimos nos encontramos con un Estado que tiene ya definido un sistema que funciona con tres órganos en una forma de gobierno democrático, representativo y pluralista. ¿Será posible imaginar y construir un un sistema diferente en organización y funcionamiento? Echemos andar la imaginación y tratemos de jugar con estos bloques y construir algo un poco diferente.

Son muchas piezas o bloques que organizar: millonarios o gran capital, obreros, profesionales, micro y medianos empresarios, medios de comunicación, comunidades, transportistas, sindicatos, asociaciones, etc.

Que tal si jugamos con algunas reglas o maneras de distribución del poder, por ejemplo ¿Cómo funcionaría todo si lo primero que se elige es el parlamento? Nada mas el parlamento, concibiéndolo como el espacio donde se discuten y se ponen sobre la mesa los grandes problemas y necesidades que enfrenta el país priorizando lo mas urgente e importante, he utilizado la palabra parlamento con toda intención porque es una palabra que deriva del verbo francés parler (hablar), un parlamento que no habla, ni discute, que solo sigue órdenes no sirve para nada.

¿Quien conformaría el parlamento? Tiene que haber representantes de diferentes sectores de la sociedad, pero no seria a través de partidos políticos, dejemos a un lado estas piezas y en su lugar ocupemos gremiales con causas definidas, sociedades de profesionales, empresarios, asociaciones de ciudadanos por oficio, por localidad, todo mundo es parte de un grupo organizado. Cada uno tiene sus representantes y son éstos quienes pueden ser elegidos para ser diputados, cada sector tiene derecho a un representante en el parlamento, eso si sin ganar salario, solo se les reconoce una dieta por cada reunión de comisión a la que asisten a trabajar.

El proceso seria así: los representantes de cada departamento del país se reúnen en comisiones que serían las mismas que existen en el parlamento, allí cada sector representado lleva la situación que necesita ser atendida, se discute, se dialoga, con el fin de encontrar soluciones, se llevan a la comisión nacional en el parlamento para colocarlas en un gran plan de nación donde se define prioridad, tiempos y presupuesto, también se definen las normas y reglamentos de convivencia o funcionamiento.

Una vez definido el plan, se elige al responsable de ejecutarlo junto con su equipo de trabajo que serian los encargados de ministerios, secretarías, direcciones, se elige todo el equipo, parecido a lo que se hace actualmente con los Concejos Municipales, solo que en este caso se elige al gran equipo nacional de ejecución del plan.

También se debe elegir un cuerpo de vigilancia y control, que se encarga de informar a toda la población como va la ejecución de lo planificado y sancione si la cosa va mal.

La intención es que la misma población define que se hará en el periodo definido, con el fin de tener resultados palpables en un tiempo determinado, finito, las demandas son atendidas por prioridad y cada obra o solución es vigilada, controlada y evaluada.

Si la obra es muy local se asigna el proyecto a la municipalidad correspondiente y son los ciudadanos de la localidad quienes están pendientes de que se ejecute en tiempo y sin despilfarro de recursos.

Se trata de construir un gobierno que es controlado, no uno que controla, los ciudadanos tienen la capacidad de cambiar responsables que no están haciendo bien su función en el momento sin esperar a que termine su período, claro eso puede hacerlo el pueblo porque esta al tanto del quehacer cotidiano del gobierno, porque es parte del mismo, no delega poder, delega funciones y responsabilidades.

Un cambio de este tipo requiere de ciertas condiciones, una es que toda la sociedad esta organizada, no hay individuos afuera de una, claro hay grupos que seguro son minoría como por ejemplo: ciegos, sordos, millonarios, atletas, dueños de medios de comunicación, por mencionar algunos, unos con cierto nivel de incidencia por sus recursos o función. Por ejemplo los millonarios tienen mucho capital que si ellos quieren lo ponen a trabajar en el país o se lo llevan a otro lugar, ésto les da un poder de coerción fuerte que otras minorías no tienen.

Tanto en el modelo actual como en este imaginario planteado el gran capital tiene una incidencia enorme en la vida de la nación ¿Es posible que el grupo de millonarios quieran trabajar por la construcción de un modelo de nación que permita el desarrollo todos según su esfuerzo y capacidad? ¿Es éste es el único grupo de fuerte incidencia?

También existe la fuerza de tensión que ejercen los grupos criminales que trafican armas, narcóticos, personas, todas esas mafias que presionan con la fuerza del terror ¿Y con este grupo de gente mala que se hace?

Idealizar una sociedad en armonía, democrática, responsable es fácil, pero de allí a que se haga realidad es complicado, porque no se gobierna en condiciones ideales, mas bien se construye entre piezas buenas y malas, es un arte construir una nación civilizada en equilibrio justo para todos. Que bonito seria que todo fuera tan sencillo como jugar Lego pero el reto y la complicación es grande ¿Dejamos que todo siga igual o hacemos algo para jugar bien? ¿Qué se te ocurre?

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