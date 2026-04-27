Rumbo al desenlace: FAS y Firpo reafirman su dominio y se consuma el descenso

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La jornada 21 del torneo Clausura 2026 recortó el camino de los clubes de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador a los cuartos de final a falta de una fecha y confirmó el descenso de Zacatecoluca a Segunda División, aún a la espera para conocer quién será el octavo clasificado.

La fecha dejó el duelo de los líderes del Clausura, con la visita de FAS a la “Caldera del diablo» para empatar por la mínima con el cuadro de Luis Ángel Firpo. Como un gol prematuro los de Santa Ana tomaron la ventaja gracias a la rápida acción de Dustin Corea a los 3’ en el marcador, resultado que a los 23’ Lucas Matheus igualó para dejar el marcador 1-1 en la serie.

Un equipo que no dejó escapar la victoria en su localía fue Inter FA ante Municipal Limeño tras vencerlo 2-1 en los 90 minutos. Limeño se impuso en el marcador con el gol de Juan Carlos Argueta a los 17’ en busca de los tres puntos. Sin embargo, Jairo Hebrit puso el encuentro 1-1 a los 40’ y Emerson Mauricio a los 76’ le dio el gol de la victoria al equipo de Santa Tecla.

Zacatecoluca consumó el descenso en la jornada 21 de Clausura al caer por goleada de 4 a 2 a manos de Alianza en el estadio Jorge “Mágico” González.

La cuenta se abrió a los 5’ con el gol desde la vía penal de Óscar Rodríguez para los blancos, a los 19’ Juan Barahona se equivocó y marcó en su propia meta el 1-1 a favor de Zacate. A los 43’ Gustavo Moura puso el segundo para el cuadro capitalino, seguido del gol desde la vía penal de Enrico Dueñas a los 52’, pero el equipo visitante descontó al minuto 62 con el gol de Diego Asensio, sin embargo, llegó el cuarto para el equipo paquidermo gracias a Francis Castillo a los 90’+3 y sácate se quedó sin posibilidades de permanencia.

En Ciudad Barrios, Cacahuatique recibió a Águila para buscar los tres puntos y ascender en la tabla de posiciones, acción a la que no dio lugar el cuadro emplumado porque finalizaron con empate sin goles en la octava y sexta posición, respectivamente.

El club que llegó al “Calero” Suárez y se llevó los tres puntos a su casa fue Fuerte San Francisco que derrotó 3-1 a Isidro Metapán y suspiró tranquilo por su permanencia. A solo 7 minutos del pitido inicial Joshua Gallardo mandó a guardar el primero desde la vía penal y adelantó a los visitantes, luego apareció Yosimar Rodríguez con el segundo de los comandos azules a los 45+1’. A los 80’ Melvin Cartagena marcó el único tanto de Metapán en busca de revertir el resultado pero Jonathan Ramos a los 89’ se llevó el tercero de la victoria.

En otro duelo de la fecha, Platense en su localía empató por la mínima contra Hércules, un partido que tuvo el gol de Carlos Bogotá a los 37’ para los gallos y luego a los 87’ hubo margen para el descuento con el gol de Rodrigo Rivera, para que ambos clubes repartieron puntos.

Ha faltado una fecha para finalizar la fase regular del torneo Clausura 2026, la tabla es liderada por FAS con 50 unidades, le sigue Firpo con 43, Inter con 36, Limeño con 35, Alianza con 34, Águila con 34, Metapán con 27, Cacahuatique con 23, Platense con 20, Hércules con 16, Fuerte con 14 y Zacatecoluca al fondo con 10 puntos.

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