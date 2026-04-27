FMLN acompañará al movimiento social en la marcha del primero de mayo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) informó que acompañará a los movimientos sociales y otras organizaciones que marcharán este primero de mayo en las calles de San Salvador.

A través de una conferencia de prensa, el FMLN, señaló que en El Salvador se vive una crisis laboral marcada por más de 47 mil despidos en el sector público, que ha afectado principalmente a las áreas clave como salud y educación.

Marleni Funes, secretaria nacional adjunta del FMLN, advirtió que la falta de indemnizaciones, el deterioro del sistema de salud y el alto costo de la vida son luchas por cuales se debe marchar este primero de mayo,

Marleni Funes, secretaria nacional adjunta del FMLN, señaló que en El Salvador se puede decir “con categoría” que “no existen los derechos laborales de la clase trabajadora”, ya que, desde la entrada del actual Gobierno, se han despedidos a más de 47 mil personas que laboraban en el sector público.

Funes destacó que a estos más de 47 mil despidos que han denunciado las organizaciones sociales, se suma la grave crisis en los hogares salvadoreños por el alto costo de la vida y de la canasta básica.

Por ello, el FMLN, acompañará a los movimientos sociales que marcharán este primero de mayo, para exigir el respeto de la clase trabajadora.

“Es una marcha donde la clase trabajadora pide reivindicación de sus derechos conquistados que hoy lamentablemente han retrocedido de gran manera (…) Razones para marchar hay muchas: despidos, alto costo de la vida, persecución a los vendedores ambulantes, falta de oportunidades y entre otras situaciones que debemos de tener claridad que hay que exigirlas independientemente de quién gobierne, son exigencias que se deben de hacer y que se deben de cumplir por parte de los gobernantes”, concluyó Funes.

Carolina Rivas, secretaría de Movimiento Social, enfatizó que “no es una marcha por tradición, sino que es una marcha que nos llama por la necesidad de exigir nuestro derecho como pueblo. Hoy el dinero ya no alcanza, prácticamente se vive el día a día muy reducidamente. Precisamente sobre este tema hay frustración también cotidiana porque trabajar se ha vuelto nada más sobrevivir en este país”.

La marcha que acompañará el FMLN, saldrá desde la plaza Salvador del Mundo a las 8 de la mañana.

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