Canadá y Bosnia reparten puntos en su estreno mundialista

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Canadá empató 1-1 con Bosnia en su debut mundialista, en el arranque de las acciones deportivas en uno de los países anfitriones, y dejó a ambas selecciones con un punto en el grupo B.

Jonathan David se perdió una oportunidad clarísima sobre el minuto 17. Tras recibir un centro frente al arquero de la Bundesliga, Nikola Vasilj, el 10 de los norteamericanos disparó con la intención de marcar el primero del partido, pero el guardameta se quedó con el balón en las manos.

Lo que Canadá no aprovechó sí lo hizo Bosnia, al asaltar la meta del arquero de la Hoja de Maple, Maxime Crépeau. Jovo Lukic encontró un balón aéreo al minuto 20 para desatar el grito de gol de la selección europea y adelantar a su equipo ante una selección canadiense que no supo aprovechar sus oportunidades.

El cuadro anfitrión no encontró claridad en el terreno de juego para generar oportunidades y falló cuando intentó concretar. Lo demostró con una clara ocasión al minuto 30, cuando Tanitoluwa Oluwaseyi recibió un balón parado frente al arco, pero envió el disparo por encima del travesaño para mantener a su equipo por debajo en el marcador.

La selección de Bosnia finalizó ganando el primer tiempo por la mínima ante Canadá en Toronto. El encuentro fue dominado por el combinado europeo durante los primeros minutos, mientras que Canadá mostró más iniciativa en el mediocampo, aunque sin lo necesario para encontrar el empate.

Sobre el minuto 53, Canadá generó la mejor oportunidad que tuvo en todo el encuentro. La delantera del cuadro anfitrión disparó en diagonal directo a la portería; el balón rozó el travesaño y no cruzó la línea de gol, evitando así el empate canadiense y manteniendo la ventaja para Bosnia, momento de tensión para la afición local que esperaba el primero de su equipo.

De forma consecutiva, Bosnia volvió a generar peligro. Tras una jugada por la banda, Ermedin Demirović recibió el balón y se condujo frente al arquero canadiense, pero no pudo definir para ampliar la ventaja del cuadro europeo.

Canadá no materializó el grito de gol sino hasta el ingreso de Cyle Larin. Sobre el minuto 78, el dorsal 9 encontró el esférico y mandó a guardar el 1-1 para darle la alegría esperada a la afición local en el debut de la selección anfitriona.

La Hoja de Maple tuvo algunos momentos de lucidez sobre el final del partido, con la intención de sumar de a tres en su debut, pero finalizó con un empate 1-1 para repartir puntos con el combinado europeo que, a pesar del carácter que demostró, dejó escapar la victoria en Toronto.

Rumbo a la clasificación, Bosnia eliminó en el repechaje de las eliminatorias de la UEFA a Italia, en una tanda de penales que terminó 4-1, luego del empate 1-1 en el tiempo regular y el alargue. Mientras tanto, la selección canadiense clasificó de forma automática al convertirse en uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026.

Bosnia y Canadá se ubican en el grupo B, junto a Qatar y Suiza, y están a la espera de lo que hagan estas dos últimas selecciones este sábado a la 1:00 p.m. (hora de El Salvador) para conocer los primeros movimientos del grupo.

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