Noboa se reunirá con asesor de seguridad de Trump en Estados Unidos

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Quito/Prensa Latina

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se encuentra de visita en Estados Unidos, donde mantendrá reuniones centradas en seguridad, lucha contra el crimen organizado transnacional y fortalecimiento de la cooperación bilateral

Según informó este viernes la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, Noboa será recibido en la Casa Blanca por Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Políticas y asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Donald Trump.

Durante el encuentro, las autoridades revisarán los resultados de las acciones conjuntas desarrolladas por Ecuador y Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras estructuras delictivas que operan en la región.

El Gobierno ecuatoriano destacó que Estados Unidos es uno de los principales socios del país sudamericano en ámbitos como seguridad, comercio, inversión y relaciones diplomáticas, por lo que la reunión busca profundizar una agenda común de cooperación y la confianza mutua.

Asimismo, las autoridades informaron que como parte de su agenda, Noboa concederá una entrevista a la cadena mexicana TV Azteca. El gobernante estará en territorio norteamericano hasta el 15 de junio y mediante decreto justificó el viaje por la necesidad de fortalecer las relaciones exteriores con países aliados y socios estratégicos.

No obstante, sus numerosos desplazamientos al exterior, especialmente a Estados Unidos, han generado cuestionamientos.

Noboa sostiene que esas visitas permiten atraer inversiones, fortalecer la cooperación internacional y posicionar a Ecuador en escenarios estratégicos.

La nueva gira tiene lugar apenas un mes después de su anterior viaje a territorio estadounidense, cuando se reunió con el vicepresidente J.D. Vance, participó en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y mantuvo encuentros con congresistas.

Aquella visita coincidió con la difusión de una carta firmada por una veintena de legisladores demócratas estadounidenses que solicitaron suspender operaciones militares conjuntas con Ecuador debido a denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos.

El nuevo desplazamiento también tiene lugar en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026, inaugurada este jueves y a pocos días del debut de la selección ecuatoriana, previsto para el domingo ante Costa de Marfil en la ciudad estadounidense de Filadelfia.

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