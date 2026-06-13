Organizaciones sindicales internacionales respaldan lucha por la libertad sindical en El Salvador

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Diversas organizaciones sindicales, federaciones, dirigentes sindicales y redes de solidaridad obrera del mundo expresaron su respaldo a las organizaciones sindicales de El Salvador que luchan por los derechos laborales y la libertad sindical.

El comunicado es firmado por: Solidaridad de los trabajadores vascos y el Comité de Trabajadores Patrióticos, ambas del país Vasco; la Confederación Intersindical Gallega (CIG) de la Comunidad Autónoma de Galicia, Comisiones Obreras del Estado Español, Confederación General Italiana del Trabajo, el Centro Unificado de Trabajadores (CUT) de Brasil, la Confederación General de Trabajadores Portugueses y la Organización Intersindical Nacional de Portugal.

El pronunciamiento surge tras la conclusión de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra, Suiza, donde organizaciones sindicales salvadoreñas desarrollaron una campaña internacional para denunciar las violaciones a la libertad sindical y solicitar una mayor atención de la comunidad internacional sobre la situación del país.

Las organizaciones antes mencionadas señalaron que durante los últimos años han observado “con creciente preocupación” el deterioro de las condiciones para el ejercicio de la actividad sindical en El Salvador.

Enlistaron que “las denuncias sobre despidos antisindicales, obstáculos para la legalización y acreditación de organizaciones sindicales, persecución de dirigentes, represalias contra trabajadores organizados, debilitamiento de la negociación colectiva y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales constituyen señales alarmantes que no pueden ser ignoradas por el movimiento sindical internacional”.

Todas esas situaciones han sido denunciadas por organizaciones sindicales en El Salvador; además, las organizaciones salvadoreñas pidieron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no excluyera a El Salvador en la Lista Corta de países violadores de derechos laborales; sin embargo, el país salió de dicho mecanismo y la empresa privada y el Gobierno lo celebraron.

“La decisión de no incluir a El Salvador en la Lista Corta de la Comisión de Aplicación de Normas de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo no modifica esta realidad. La exclusión de un país de dicho mecanismo no implica la desaparición de las violaciones denunciadas ni representa una certificación internacional del respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”, dijeron las organizaciones de diferentes países.

Enfatizaron que las preocupaciones expresadas por los órganos de control de la OIT, por organizaciones internacionales de derechos humanos y por el movimiento sindical nacional e internacional “continúan vigentes y demandan atención urgente”.

Además, las organizaciones reconocieron los esfuerzos realizados por las organizaciones sindicales independientes salvadoreñas como la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) y el Colectivo Sindicalistas en el Exilio, que impulsaron la campaña de denuncia y sensibilización sobre la situación de la libertad sindical en el país.

Por esa labor es que “miles de sindicalistas de Europa, América Latina, África y otras regiones conocieron la realidad que enfrentan quienes defienden los derechos laborales en El Salvador”.

Las organizaciones mostraron su respaldo a las demandas de los sindicatos salvadoreños para que la situación de El Salvador continúe bajo observación internacional en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2027. De hecho, organizaciones sindicales anunciaron que iniciarán una campaña para que el país vuelva a estar en la Lista Corta.

“La comunidad sindical internacional no puede permanecer indiferente cuando persisten denuncias de persecución contra dirigentes sindicales, cuando existen organizaciones que enfrentan obstáculos para obtener reconocimiento legal, cuando trabajadores son despedidos por organizarse y cuando el diálogo social se debilita en detrimento de los derechos colectivos de la clase trabajadora”, enfatiza el comunicado de las organizaciones internacionales.

Por su parte, informaron que seguirán con la denuncia sobre las violaciones a los derechos laborales “dondequiera que ocurran”, seguirán con el acompañamiento a quienes luchan por la libertad sindical y exigirán la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la persecución antisindical.

“Seguiremos respaldando la demanda legítima de que la situación de El Salvador sea examinada nuevamente por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2027. Porque cuando se vulneran los derechos de una trabajadora o un trabajador, en cualquier país del mundo, se afectan los derechos de toda la clase trabajadora internacional”, concluyeron las organizaciones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...