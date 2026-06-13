Sonia Viñerta: “La salida de la lista corta de la OIT no es el fin de la lucha sindical”

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Saúl Méndez

Colaborador

Sonia Viñerta, secretaria general de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), aseguró que la salida de El Salvador de la lista corta de casos examinados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no representa el fin de las acciones impulsadas por el sindicalismo independiente.

“Al contrario, es el inicio de una nueva etapa de denuncia internacional”, manifestó la dirigente sindical sobre el tema.

A través de un comunicado, la CNTS informó que ha presentado nuevos documentos ante la OIT con los que amplía las denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos laborales cometidas por el Estado salvadoreño.

“A toda la población trabajadora y a las organizaciones coherentes, consecuentes e independientes, les informo que este día ha sido exitoso para nuestros intereses”, celebró Viñerta.

“Hemos presentado nuevos documentos con los cuales ampliamos las denuncias e incorporamos nuevas alegaciones sobre las vulneraciones que estamos sufriendo por parte del Estado salvadoreño, a través de sus instituciones y, principalmente, del Ministerio de Trabajo”, afirmó la sindicalista.

Asimismo, agregó que “la Secretaría del Comité de Libertad Sindical ha recibido las alegaciones presentadas por la CNTS y otros sindicatos sobre las situaciones que están enfrentando”.

Según Viñerta, las denuncias presentadas evidencian no solo un patrón de vulneraciones contra la CNTS, sino también una política estatal contraria al sindicalismo independiente en el país.

“Es importante decirle a la población y a la clase trabajadora que daremos seguimiento a este proceso. No dejaremos de exigir el cumplimiento de nuestros derechos, no dejaremos de exigir respeto y no dejaremos de denunciar, porque lo que hemos logrado y conquistado a lo largo de décadas no puede entregarse fácilmente ni cederse por miedo”, sostuvo.

“Estamos en lucha, pueblo salvadoreño, clase trabajadora y organizaciones coherentes. Estamos en una lucha permanente porque no es posible que, teniendo una normativa y diversas instituciones obligadas a proteger la libertad sindical y los derechos laborales, permitamos en silencio que estos se destruyan poco a poco”, denunció.

Además, la CNTS hizo un llamado a las organizaciones sindicales que, según la entidad, han sido afectadas por vulneraciones a sus derechos para que presenten sus respectivas denuncias ante los organismos correspondientes.

“Estamos a disposición de quienes necesiten apoyo u orientación para elaborar sus denuncias. Por eso mantenemos viva nuestra consigna: gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, concluyó la CNTS.

A inicios del mes de junio, en el marco de la primera jornada de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, Suiza, El Salvador salió de la lista corta de la OIT; según el discurso gubernamental, liderado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, esto dará nuevas oportunidades de apertura para el comercio internacional.

Esto se debe a que pertenecer a esta “lista negra” genera barreras en los mercados internacionales, así como la dificultad de acceder a financiamiento extranjero, lo cual se traduce en un freno para la inversión extranjera directa.

La salida de esta lista implica que el país ya no será supervisado y señalado, de manera internacional, por casos de presuntas violaciones a derechos laborales, así como el derecho a la libertad sindical; por lo tanto, el perfil del país mejora y da “estabilidad”.

Pese a la celebración del Gobierno y de la empresa privada en El Salvador, representada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), las organizaciones defensoras de derechos laborales y sindicales han manifestado que continuarán denunciando lo que consideran un atropello sistemático de sus derechos.

Recientemente, organizaciones sindicales internacionales mostraron su respaldo a las organizaciones nacionales que han denunciado la salida del país de la lista corta y manifiestan que se mantendrán vigilantes a la situación de atropellos a los derechos laborales en El Salvador.

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