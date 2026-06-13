Concejal del FMLN cuestiona informe presidencial y lo califica de campaña política

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Saúl Méndez

Colaborador

Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este por el FMLN, cuestionó la gestión del presidente Nayib Bukele al cumplirse siete años de gobierno. El dirigente aseguró que el país atraviesa un proceso marcado por la propaganda y la construcción de una imagen alejada de la realidad económica y social que enfrenta la mayoría de la población.

“Han sido siete años de manipulación y, por supuesto, de propaganda. Han tratado de encerrar al país y al mundo en una burbuja mediática. Quieren que la gente permanezca dentro de esa burbuja y no salga de ese relato irreal, donde se pretende hacer creer que El Salvador es ahora un país súper desarrollado”, afirmó en el programa de Alex Carcelero, El Salvador Patria Querida.

Según Cruz, la narrativa oficial proyecta una imagen de prosperidad que no coincide con las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

“Mucha gente de afuera considera que aquí ya no hay pobreza, ya se resolvieron los problemas de salud y educación, que el salvadoreño estaría viviendo con total tranquilidad. Pero esa es la burbuja mediática, porque quienes realmente están mejor son otros: una élite que se ha enriquecido. La gente de a pie, en cambio, está más pobre. Hay más de 130 mil personas adicionales en situación de pobreza en este país”, sostuvo.

El concejal también criticó las acciones impulsadas en el Centro Histórico de San Salvador, argumentando que benefician principalmente a sectores empresariales privilegiados.

“Mientras se vende la imagen de El Salvador a partir del centro de San Salvador, de las luces y de los espacios remodelados, también se persigue a los vendedores informales porque ‘afean’ la ciudad. Se privilegia a los restaurantes exclusivos y al comercio de las grandes élites”, señaló.

Cruz también cuestionó que el pasado 1 de junio, en lugar de presentar una rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, el presidente Bukele centrara su discurso en la inauguración del nuevo Hospital Rosales.

“Inauguraron un hospital cuando lo que establece la Constitución es que el presidente de la República debe rendir un informe ante la Asamblea Legislativa para el pueblo. Un informe consiste en decir qué se hizo, cuánto se recaudó y cuáles son las proyecciones. Pero lo que vimos no fue un informe; fue propaganda electoral. Fue campaña política”, manifestó.

Además, el dirigente también cuestionó la ejecución del proyecto hospitalario y recordó que la Asamblea Legislativa aprobó en 2019 fondos para obras de salud que incluían la modernización del Hospital Rosales.

“Cuando asumieron la Presidencia en 2019, la Asamblea Legislativa anterior ya había aprobado 170 millones de dólares. Ese dinero estaba destinado al Hospital Rosales, al Hospital de Nejapa y a 50 Ecos Familiares”, aseguró.

De acuerdo con Cruz, el proyecto sufrió múltiples modificaciones y retrasos. Aunque reconoció el valor de la nueva infraestructura, consideró que el principal problema del sistema de salud sigue siendo la falta de personal especializado.

“Si la infraestructura quedó bien, eso es positivo. El problema es que tendremos hospitales y escuelas con edificios nuevos, bien pintados e iluminados, pero no se resolverá el problema de fondo”, indicó.

El concejal afirmó que actualmente es difícil acceder a consultas con especialistas dentro del sistema público y atribuyó esa situación a la salida de personal médico.

“Muchos especialistas ya no están en el Hospital Rosales. Se fueron. Ahora dicen que contratarán especialistas extranjeros, pero no es lo mismo. La realidad del paciente salvadoreño tiene características propias que quienes han trabajado durante años en el sistema conocen mejor que nadie”, expresó.

Asimismo, destacó que el Hospital Rosales no solo brindaba atención médica especializada, sino que también funcionaba como centro de formación para nuevas generaciones de médicos.

“Era la cuna de la medicina en El Salvador y en buena parte de Centroamérica. Allí estaban los especialistas que resolvían los casos más complejos y además formaban a otros médicos”, afirmó.

Balance económico y seguridad

Al hacer un balance de los siete años de gobierno, Cruz sostuvo que los indicadores económicos son el principal elemento para evaluar la gestión gubernamental.

“Estos siete años han estado marcados por la propaganda. Sin embargo, la evaluación del salvadoreño puede resumirse en una pregunta sencilla: ¿hemos mejorado económicamente? La respuesta es no. Hoy estamos peor”, aseguró.

El funcionario consideró que, aun aceptando los avances que el Gobierno atribuye a la reducción de la violencia, persisten dudas sobre la situación económica de la población.

“Cuando dijeron que habían eliminado a las pandillas, muchas personas pensaron que ese era el principal obstáculo para que el país progresara. Pero entonces surge una pregunta: si ya no existe ese problema, si vivimos en el país más seguro del mundo, como dicen, ¿por qué el salvadoreño sigue estando peor económicamente?”, concluyó.

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