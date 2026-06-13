Asamblea inicia proceso para elegir a magistrados de la CCR

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa inició el proceso de elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Los actuales funcionarios concluyen sus labores el 27 de agosto de 2026.

Con 58 votos, los legisladores abrieron la convocatoria para que los profesionales interesados participen en el proceso de selección de los nuevos titulares del ente contralor del Estado, encargado de fiscalizar el manejo de los recursos públicos.

En la sesión plenaria de esta semana, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que en el proceso pueden participar los aspirantes que cumplan con los requisitos, constitucionales y legales, quienes deberán postularse y participar en las distintas etapas de selección.

Será la Comisión Política la que se encargará de desarrollar el procedimiento correspondiente, incluidas las entrevistas a los candidatos. Luego de las entrevistas, los perfiles de los aspirantes serán enviados al pleno para que cada fracción proponga a los candidatos, donde siempre los impone Nuevas Ideas por ser mayoría.

Las solicitudes de los profesionales interesados deberán presentarse en la Recepción de Correspondencia Oficial de la Asamblea Legislativa, en días hábiles y en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. El plazo para la recepción de expedientes vencerá el próximo 26 de junio.

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes deberán adjuntar su hoja de vida y la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 198 de la Constitución y en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

Algunos documentos que deberán presentar son las constancias emitidas por distintas instituciones del Estado, como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Centros Penales.

También, los candidatos deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución de la República, que dispone que quienes opten a los cargos de presidente o magistrados de la Corte de Cuentas deben ser salvadoreños por nacimiento, mayores de 30 años, de honradez y competencia notorias, estar en el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía y haberlos ejercido durante los tres años previos a la elección.

Además, deberán acreditar su idoneidad, capacidad técnica y probidad para el desempeño del cargo.

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