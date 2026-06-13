Ciudadanía lanza campaña “Listón Verde” para promover la defensa del medioambiente

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones medioambientales y ciudadanos organizados lanzaron la campaña “Listón Verde”, iniciativa que promoverá la defensa de los territorios, el medioambiente y los ecosistemas para generar conciencia sobre los problemas que actualmente enfrenta el país en este tema.

Dicha campaña es impulsada por ciudadanos organizados en el movimiento que busca incidir en la defensa de El Espino; ya que en una porción de dicho territorio se pretende construir el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

Esta campaña es respaldada por miles de firmas que se han recolectado para salvar la Finca El Espino de construcciones; la construcción del nuevo centro de entretenimiento no fue consultada con la población y tampoco se hicieron los estudios de impacto ambiental ni se estudió a profundidad, al menos no públicamente.

Ana Cisneros, una de las voceras de la campaña, señaló que “Liston Verde” pretende unificar esfuerzos a escala nacional “de protección a nuestros ecosistemas”; dijo que es una invitación para ADESCOS, grupos de iglesias, clubs de jóvenes, y para las comunidades que se enfrentan problemas relacionados.

“Estamos tratando de articularnos a nivel territorial; pero, también, tratando de hacer una lectura de las diferentes demandas de protección del medioambiente en el país y se nos viene a la mente que un listón verde es lo que está más cerca de poder expresar nuestra preocupación; nos urgen instituciones que sean fuertes y beligerantes en el tema ambiental por eso es que estamos lanzando (la campaña) respaldados por más de medio millón de voces”, comentó Cisneros en referencias a las firmas.

Cisneros señaló que la campaña se realizará durante junio y buscarán realizar una caminata simbólica con la participación de comunidades, estudiantes, jóvenes, organizaciones sociales, iglesias y ciudadanía en general con el fin de visibilizar las demandas relacionadas con la protección ambiental.

El gobierno ha ignorado el medio millón de firmas que se han recolectado por ciudadanos que dicen estar en contra de la construcción del CIFCO en la Finca El Espino.

“Ignorar medio millón de firmas es grave en un país donde apenas hemos tenido pequeños espacios de democracia se presentó como un desafío al presidente Bukele”, comentó Cisneros.

Por el contrario, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) intentó montar la narrativa de que el CIFCO no se iba a construir en la Finca El Espino; sin embargo, el decreto aprobado por el oficialismo señala que los terrenos forman parte de la Finca El Espino. El MOP montó una campaña de plantación de árboles, pero estos trabajos fueron inconclusos, ya que se deterioraron y fueron plantados incluso con bolsas plásticas.

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