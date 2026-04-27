Aumentan $0.07 los combustibles a partir de mañana

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó este lunes que los precios de los combustibles subirán $0.07 para la próxima quincena.

Los nuevos precios de referencia subirán en todo el país y en todas las gasolinas, $0.07. El Diésel costará en las tres zonas del país, $4.37. La gasolina Regular costará $4.30 en la zona central y $4.31 en la zona occidental y oriental. Mientras que la gasolina Superior costará $4.63 en la zona central y $4.64 en la zona occidental y oriental.

La gasolina superior, regular y diésel han subido $0.86, $0.76, y $0.91, respectivamente en comparación con lo que costaba el 2 de marzo; desde entonces, se han incrementado en 5 ocasiones. Los nuevos precios de referencia, estarán vigentes desde este martes 28 de abril, hasta el 11 de mayo de 2026.

Pese a que este martes entra en vigor un quinto aumento en los precios de los combustibles, Nuevas Ideas no ha querido legislar sobre el tema, a pesar que existen propuestas en la Asamblea. La diputada de ARENA, Marcela Villatoro propuso suspender el cobro de IVA en los combustibles durante tres meses; sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos.

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