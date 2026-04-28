Qalibaf afirma que Estados Unidos se está quedando sin opciones

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TEHERÁN/Tasnim

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos ha agotado gran parte de su influencia en la confrontación económica con Irán, argumentando que Teherán aún conserva importantes «cartas» que jugar.

En una publicación en su cuenta de X el domingo por la noche, Qalibaf describió las «cartas de juego económicas» de ambas partes, desestimando las afirmaciones de los funcionarios estadounidenses sobre su dominio.

Presentó una ecuación que comparaba las herramientas de Irán en materia de oferta —incluidos el estrecho de Ormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb y los oleoductos— con las medidas estadounidenses en materia de demanda, como la liberación de reservas estratégicas de petróleo, la gestión de la demanda y los ajustes de precios previstos.

Señaló que algunas de las opciones de Irán siguen sin utilizarse, mientras que Estados Unidos ya ha desplegado o utilizado parcialmente varias de sus herramientas.

“Presumen de las cartas. Veamos: Cartas de oferta = Cartas de demanda

SOH (parcialmente jugado)+BEM (sin jugar)+Pipelines (sin jugar)= Liberación de inventario (jugado)+Destrucción de demanda (parcialmente jugado)+Más ajuste de precio (próximamente)”, escribió Qalibaf.

Tras destacar las limitaciones económicas de Estados Unidos, añadió que también hay que tener en cuenta el aumento de la demanda energética durante la temporada de vacaciones de verano, a menos que Washington pretenda «cancelarla».

“¡Añadan las vacaciones de verano a la derecha, a menos que quieran cancelarlas para Estados Unidos!”, dijo el presidente del Parlamento iraní.

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