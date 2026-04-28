Hezbolá promete enfrentarse a Israel y liberar «cada centímetro» de los territorios ocupados

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TEHERÁN/Tasnim

El secretario general de Hezbolá, el jeque Naim Qassem, rechazó las conversaciones directas planeadas por el gobierno libanés con el régimen israelí, calificándolas de «grave pecado» que desestabilizará el Líbano, al tiempo que prometió poner fin a la ocupación israelí del sur del Líbano.

El jeque Qassem declaró el lunes que Hezbolá no renunciará a sus armas y que la gente regresará a sus tierras, prometiendo que las tropas israelíes no permanecerán en «ni un solo centímetro de nuestra tierra ocupada».

«Rechazamos categóricamente las negociaciones directas con Israel, y quienes están en el poder deben saber que sus acciones no beneficiarán ni al Líbano ni a ellos mismos», dijo Qassem en un comunicado, según informó Naharnet.

El secretario general de Hezbolá hizo un llamamiento a las autoridades libanesas para que «den marcha atrás en su grave pecado que está sumiendo al Líbano en una espiral de inestabilidad».

«Estas negociaciones directas y sus resultados son como si no existieran para nosotros, y no nos conciernen en lo más mínimo», afirmó, y añadió: «Continuaremos nuestra resistencia defensiva por el Líbano y su pueblo».

«Por mucho que nos amenace el enemigo, no retrocederemos, no nos doblegaremos y no seremos derrotados», subrayó el jeque Qassem.

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