¿Quiénes deberían marchar el 1º de mayo?

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Por Leonel Herrera*

La declaración de un despistado dirigente magisterial que amenazó con sacar de la marcha del 1º de mayo a miembros de partidos políticos que participen y la reacción también desafortunada de una dirigente político-partidaria, además de darle comidilla a los “troles” oficialistas, pusieron en cuestión un debate innecesario sobre quiénes deberían participar en la tradicional movilización convocada por sindicatos y organizaciones sociales para conmemorar a los “mártires de Chicago”.

Sin embargo, con el ánimo de zanjar dicha discusión, podríamos decir que deberían participar, en primer lugar, todos los sindicatos y organizaciones sociales. No sólo organizaciones laborales, sino todas las comunidades y organizaciones, colectivos, foros, mesas, redes y demás espacios del movimiento social; ya sean feministas, ambientalistas, indígenas, estudiantiles, etc.

Toda la sociedad civil organizada debería ser partícipe de la marcha.

En segundo lugar, debería participar toda la población trabajadora, independiente de dónde trabaja, el partido político al que pertenece, la religión que profesa, etc. Todos los trabajadores y trabajadoras, formales e informales, empleados y desempleados, privados y estatales, reivindicando los derechos laborales y las demandas de empleo decente, salarios dignos y condiciones humanas.

Y en tercer lugar, deberían participar todos los salvadoreños y salvadoreñas que tienen derechos que defender, demandas que exigir y aspiraciones de un país realmente democrático, incluyente, equitativo, justo, pacífico y sustentable que son válidas, legítimas y urgentes.

Así que, a participar, todas y todos los que amamos al país y lo queremos mejor: con una nueva democracia y un nuevo modelo económico.

Participar. No importa el punto de partida ni la coordinadora, bloque o movimiento con el que se marche.

Hay que marchar con alegría, entusiasmo y esperanza.

Marchar por los derechos laborales, por la salud y la educación, por mejores condiciones económicas, por el agua y el medioambiente, por la transparencia y la democracia, por la libertad de los perseguidos políticos y los presos inocentes, por el pueblo, por el país, por el futuro, por nosotros y nosotras.

Nos vemos el primero de mayo.

*Periodista y activista ambiental.

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