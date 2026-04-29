MDCT reitera invitación para marchar este primero de mayo

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) brindó conferencia de prensa este miércoles para instar a los salvadoreños y a la clase trabajadora a marchar este uno de mayo para exigir el respeto a los derechos humanos y laborales.

Silvia Navarrete, del Sindicato de Trabajadores de la Salud, (SITRASALUD) y del MDCT, destacó que «no importa cuál sea la bandera ni cuál es su organización, si defendemos derechos, aquí hay un lugar para todos. Si estamos en contra de la dictadura, todos somos bienvenidos en este espacio”.

El primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, varias organizaciones, incluida el MDCT, se concentrarán en la Plaza Divino Salvador del Mundo desde las 7 de la mañana, para salir a las 8 a.m. en dirección al Centro Histórico de San Salvador.

“Hacemos el llamado a toda la población salvadoreña para que nos sumemos a las demandas por parte de las organizaciones”, comentó Navarrete, en el sentido que las banderas de lucha serán: la defensa de los derechos laborales, derechos humanos, respeto a los trabajadores y a los debidos procesos; mejoramiento en los sistemas de educación y salud; respeto a la institucionalidad y democracia, libertad para los sindicalistas detenidos; respeto a la libertad sindical y de asociación entre otros.

Marcharán de igual manera, para decir “No a la minería metálica”, ya que el Gobierno eliminó la Ley que prohibía la Minería Metálica; a la vez aprobó la Ley General de Minería para permitir la explotación minera en los territorios, a pesar que esta práctica es altamente nociva para el medio ambiente y para la salud de la población. Se marchará por la defensa del agua y el medio ambiente.

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