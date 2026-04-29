“La marcha no tiene dueño, puede ir al que le plazca”: Marleni Funes

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Luego de que Bases Magisteriales instara a los partidos políticos a no participar en las marchas del Primero de Mayo para no politizar la actividad, la secretaria nacional adjunta del FMLN, Marleni Funes, señaló que marchar es un derecho a expresarse libremente y nadie puede coartar dicho derecho.

Funes señaló que esa petición por parte de un colectivo podría ser incluso violatoria a los derechos y leyes. “Yo no sabía que la marcha del primero de mayo tenía dueño o que tenía patente, yo no sabía que había un capataz, que podía decidir quién va y quién no va a la marcha”, comentó.

“La marcha no tiene dueño, a la marcha puede ir al que le plazca y al que desee ir; no hay ninguna persona autorizada a decir ‘a este lo quiero, a este no, a este lo voy a sacar’; es más, eso es hasta violatorio a las leyes, estar pidiendo ‘no vayás o quedate’, porque hasta hoy somos libres de podernos expresar”, agregó Funes.

La mañana de este martes, el secretario general de Bases Magisteriales, David Rodríguez, insistió en que no permitirán a políticos en la marcha de los trabajadores el 1 de mayo. El dirigente magisterial dijo, en Encuentro con Julio Villagrán, que tienen una comisión de logística con el fin de detectar a los políticos para sacarlos, sin recurrir a la violencia.

“Ningún sindicalista, ninguna persona a nombre de un sindicato, puede coartar el derecho que tenemos de marchar como lo hemos hecho siempre. Insisto, él no es el dueño y si no es dueño no puede decidir quién va y quién no va”, enfatizó Funes en declaraciones a la prensa.

Sobre las demandas que hará el partido de izquierda, Marleni Funes señaló que exigirán el respeto al derecho laboral, que se cumplan los procedimientos internos en cada entidad para poder llevar a cabo un proceso de despido o de sanción, “porque actualmente las leyes laborales las están pisoteando y nadie las está tomando en cuenta”.

En ese sentido, el FMLN exige que se cumpla la Ley de la Carrera Docente y que se dé la nivelación salarial que esperan los maestros desde el 2021. “Exigimos medidas reales, creíbles, ciertas y duraderas en el tiempo para paliar el alto costo de la vida de los salvadoreños”, agregó.

También exigieron el cese de la represión y a la persecución de miles de familias que se dedican al comercio ambulante, ya que “de eso sobreviven”. Esto, ya que el gobierno de Nayib Bukele ha reprimido a los vendedores informales en el centro histórico de San Salvador. Además, en las afueras de los hospitales también se han presentado obstaculizaciones para que los vendedores comercialicen sus productos.

Ante las críticas de que un partido político participe en la marcha; el FMLN aclaró que no será la primera vez que participará en la actividad que se realiza año con año, pues enfatizaron que siempre han participado de estas expresiones ya que es en conmemoración de una gesta heroica.

“El FMLN ha marchado indistintamente de quien esté en el poder, lo ha hecho siempre acompañando y solidarizándose; lo hará independientemente de quien esté en el gobierno, de quién nos esté gobernando”, concluyó Funes.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) participará en la marcha que saldrá desde la Plaza Divino Salvador del Mundo a las 8:00 de la mañana, e instaron a la población a participar en la actividad.

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