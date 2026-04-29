CONADESA y SIMETRISS llaman a marchar contra la privatización de la Salud

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El dirigente de la Comisión Nacional en Defensa de la Salud (CONADESA) y secretario general de SIMETRISSS, doctor Rafael Aguirre, alertó sobre una crisis en el sistema público de salud en El Salvador, marcada por la escasez de medicamentos, despidos de personal y riesgo de privatización, por lo que hizo un llamado a la población a marchar el próximo Primero de Mayo.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, Aguirre confirmó la participación del sector salud en la marcha, convocando a la población a concentrarse en el Parque Cuscatlán desde las 8:00 a.m., aunque también expresó que también pueden concentrarse en la Plaza Salvador del Mundo, donde otros sindicatos han convocado para marchar.

“El sistema de salud es de todos los salvadoreños. No podemos permitir que se privatice ni que se deteriore”, afirmó Aguirre.

Escasez de medicamentos e insumos

El dirigente respaldó denuncias recientes sobre la falta de insumos médicos en hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y otros centros públicos, señalando que esta situación no es aislada. “De cinco o seis medicamentos recetados, los pacientes apenas reciben dos o tres. El resto queda pendiente y muchas veces nunca llega”, explicó.

Según Aguirre, esta carencia está provocando complicaciones en pacientes con enfermedades crónicas, quienes terminan en emergencias por no recibir tratamiento oportuno. Algunos llegan con infartos, otros con derrame cerebral, debido a la ausencia de los medicamentos, dijo el dirigente gremial.

El médico también advirtió sobre la sobrecarga laboral en el sector, donde trabajadores de la salud están cumpliendo jornadas de hasta 12 horas o más, lo que afecta la calidad de atención.

Recordó que estándares internacionales recomiendan limitar los turnos para evitar errores médicos y garantizar la eficacia del personal sanitario.

Además, expresó preocupación por la falta de incentivos para estudiar carreras relacionadas con la salud, lo que podría generar un déficit crítico de profesionales en el futuro. “Por la forma en cómo se está tratando al personal de salud pública, muchos bachilleres no quieren seguir carreras de medicina”, dijo.

“Para 2050 tendremos una población más envejecida que requerirá mayor atención médica, pero no estamos formando suficiente personal”, señaló.

No a la privatización del sistema de salud

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento del dirigente de CONADESA y SIMETRISSS fue el rechazo a la posible privatización del sistema de salud, especialmente en el marco de la Ley de Asocios Público-Privados, pues advirtió que esta normativa podría abrir la puerta a la entrega de infraestructura y servicios públicos a empresas privadas.

“No estamos de acuerdo con que se entreguen hospitales o servicios a privados para que lucren con la salud. Eso afectaría directamente a la población más vulnerable”, sostuvo.

También pidió excluir explícitamente de cualquier esquema de privatización a la salud, la educación y los recursos hídricos.

Con la puesta en marcha del Doctor SV, el Gobierno ha contratado unas cinco farmacias e igual número de laboratorios privados para que los pacientes remitidos por la aplicación puedan obtener los medicamentos y hacerse los exámenes, lo cual ya es un signo de privatización de la salud.

Denuncian despidos sin indemnización

El dirigente recordó, además, el despido de más de 1,800 trabajadores vinculados al Hospital Nacional Rosales quienes, según indicó, no han recibido indemnización ni han sido recontratados, pese a promesas oficiales.

“Hay compañeros que siguen esperando su pago o una oportunidad de volver a trabajar. Es una situación injusta y preocupante”, afirmó.

Entre las exigencias que serán planteadas en la marcha del 1 de mayo destacan la reinstalación de trabajadores despedidos sin debido proceso, el pago de indemnizaciones pendientes, abastecimiento adecuado de medicamentos e insumos médicos, mejora en las condiciones laborales del personal de salud y garantías de que no habrá privatización del sistema de salud ni la educación.

El Dr. Aguirre hizo un llamado al Gobierno a abrir espacios de diálogo con los distintos sectores sociales para abordar la crisis. “El país es de todos. Necesitamos sentarnos a dialogar con sinceridad y buscar soluciones. La confrontación no resolverá los problemas”, expresó.

Finalmente, reiteró que la movilización del 1 de mayo será pacífica y orientada a visibilizar las demandas de la clase trabajadora.

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