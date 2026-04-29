SIMEDUCO anuncia participación en marcha con demandas laborales

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Saúl Méndez

Colaborador

El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) confirmó su participación en la marcha del 1 de mayo, en la que demandará salarios más justos, el cese de la sobrecarga laboral, así como acceso a pensiones dignas y a un sistema de salud de calidad.

El sindicato recordó que el Día del Trabajador tiene su origen en las huelgas de los mártires de Chicago, iniciadas el 1 de mayo de 1886, en demanda de la reducción de extensas jornadas laborales, con la consigna de ocho horas para el trabajo, ocho para el descanso y ocho para la recreación. Ante la negativa patronal, la clase obrera sostuvo una lucha que culminó con la conquista de la jornada de ocho horas, aunque a costa de la vida de estos líderes sindicales.

“A casi 140 años de aquellas gestas, la clase obrera en El Salvador pierde cada día derechos conquistados”, denunciaron.

El gremio magisterial señaló, además, el incumplimiento de contratos colectivos, la vulneración de derechos constitucionales en materia laboral, la realización de trabajo nocturno no remunerado, la reducción de vacaciones y la imposición de labores durante fines de semana, entre otras prácticas que, afirmaron, contravienen los principios históricos de la lucha obrera.

“Para honrar la memoria y el legado de nuestros mártires, invitamos a participar en la marcha del primero de mayo, con el objetivo de visibilizar el descontento colectivo del magisterio frente a la política sistemática del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, basada en la vulneración de los derechos laborales de los educadores”, indicaron.

Entre las principales exigencias de SIMEDUCO destacan salarios dignos para el magisterio, el cese de convocatorias fuera del horario laboral, el respeto al derecho de traslado para docentes de antiguo ingreso, la revisión del sistema de pensiones y la mejora del programa de salud del sector.

El sindicato informó que la movilización tendrá como punto de concentración la intersección de la 25 avenida Sur y el parque Cuscatlán, a partir de las 8:00 de la mañana del viernes 1 de mayo.

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