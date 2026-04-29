PROVIDA impulsa festival comunitario por el Día de la Tierra en Suchitoto

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PROVIDA realizó el Festival comunitario de conciencia ambiental y rescate cultural, en el marco del Día Mundial de la Tierra, con el objetivo de sensibilizar a niños, niñas, jóvenes y adultos de las comunidades Las Américas, San Rafael y Marianella, en el distrito de Suchitoto, Cuscatlán Norte, sobre la importancia de conservar y proteger las fuentes de agua y los bosques que favorecen la biodiversidad.

Durante la jornada se desarrollaron actividades como un concurso de dibujo, una ponencia sobre crisis hídrica y ambiental, presentaciones de danzas folclóricas, venta de hortalizas locales producidas por mujeres y degustación de pupusas basadas en un recetario saludable de la cocina salvadoreña.

En el Día Mundial de la Tierra, cada 22 de abril, se conmemora la importancia de proteger los recursos naturales y los ecosistemas. PROVIDA aprovechó la fecha para impulsar acciones que integran aprendizaje académico, cultura, sostenibilidad y desarrollo comunitario.

Actividades como el concurso de dibujo se vuelven herramientas pedagógicas que estimulan la creatividad y la expresión emocional de los estudiantes, al tiempo que se discuten temas críticos en el país, como la crisis hídrica y ambiental, que amenaza los entornos naturales, la biodiversidad y la vida de comunidades vulnerables.

La asociación destacó la importancia de generar conciencia desde edades tempranas sobre problemáticas reales que afectan directamente a las comunidades, entre ellas la escasez de agua y la degradación ambiental.

Asimismo, PROVIDA señaló que este tipo de iniciativas promueven procesos participativos en gestión de riesgos, resiliencia al cambio climático y desarrollo territorial, orientados a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, con enfoque de derechos, género y generación.

De igual forma, estas acciones contribuyen a la construcción de una sociedad más saludable y resiliente, especialmente en comunidades en condición de pobreza, mediante el fortalecimiento de la organización y la educación comunitaria.

La actividad también incluyó la venta de hortalizas locales producidas por mujeres, lo que fomenta el emprendimiento femenino, la autonomía económica y el consumo de productos locales.

“Trabajamos por la justicia social para reducir las brechas entre hombres y mujeres, respetando la pluralidad y las condiciones específicas, mediante acciones afirmativas dirigidas a las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, aseguró la asociación.

La conmemoración del Día de la Tierra culminó con una degustación de pupusas elaboradas a partir de un recetario saludable de la cocina salvadoreña que combina la tradición con la educación nutricional.

“Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Tierra. Nuestras exigencias han estado centradas en la protección de la Madre Tierra: prohibir el uso de agrotóxicos, evitar las quemas y promover un uso responsable del suelo”, expresó la asociación.

Al mismo tiempo, manifestaron su compromiso con la memoria histórica y el rescate de los conocimientos ancestrales. “La Madre Tierra no olvida, su memoria y su voz están en los pueblos indígenas que la han custodiado por generaciones. Escuchemos su voz”, afirmaron.

Esta actividad se llevó a cabo gracias a la coordinación entre PROVIDA, PROGRESO, el Sistema de Agua ARAF y la Asociación de Mujeres ASOMUS, en el marco del Proyecto Gestión Hídrica, financiado por el Colectivo El Salvador Elkartasuna, el Gobierno de Navarra y otras aportaciones públicas.

El poder de decisión de las mujeres también es sembrar justicia y cuidar la tierra

En el marco del Día Mundial de la Tierra, PROVIDA también destacó el papel fundamental de las mujeres en el cuidado del planeta, reconociéndolas como piezas clave frente a las crisis ambientales y climáticas.

Durante el mes de abril, la asociación resaltó su trabajo en el empoderamiento y fortalecimiento de mujeres rurales a través de programas de desarrollo sostenible y enfoque de género, como la reciente jornada de formación introductoria en agroecología dirigida a ASMUSEG.

En este espacio se abordaron temas relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria, así como el papel de la agroecología en la producción sostenible, al combinar conocimientos científicos con prácticas tradicionales en armonía con el medioambiente y las comunidades.

“Además, se discutieron sus pilares y diferencias con otros métodos de producción, a partir de la reflexión sobre los problemas de salud en las comunidades, sus causas y cómo enfrentarlos para garantizar una alimentación saludable”, explicó PROVIDA.

Estas acciones fueron posibles gracias al apoyo de Solidaridad Internacional – Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla.

También informaron que continúan contribuyendo a la soberanía alimentaria de mujeres y sus familias en Sumpul Chacones y comunidades aledañas, pertenecientes a ASMUPAZ.

“En esta ocasión visitamos iniciativas establecidas en ambientes controlados, como invernaderos. Con asistencia técnica permanente garantizamos mejores cosechas y fortalecemos las capacidades de las mujeres productoras”, afirmaron.

Este programa también cuenta con el apoyo de Solidaridad Internacional – Andalucía y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

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