Concejalas de VAMOS rinden cuentas tras dos años de gestión en La Libertad Sur

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Xiomara Lazo y Alejandra Gallardo, concejalas de la Libertad Sur, brindaron un balance de cuentas sobre su gestión a dos años de desempeñarse en los cargos. A través de una conferencia de prensa, informaron sobre sus propuestas de transparencia, ordenamiento urbano y apoyo directo a comunidades de Santa Tecla y Comasagua.

Alejandra Gallardo, concejala suplente de La Libertad Sur por VAMOS, señaló que, durante estos dos años, tanto ella como Xiomara Lazo, concejala propietaria, se han enfocado en ser la voz, oídos y ojos dentro del Concejo Municipal de La Libertad Sur.

“Hemos representado y defendido los intereses de empleados y exempleados de la municipalidad. Hemos apoyado con la gestión de solicitudes y denuncias sobre alumbrado público, abastecimiento de agua potable, mantenimiento de parques y zonas verdes, rescate de mascotas, recolección de desechos sólidos, reparación de infraestructura pública, mantenimiento de parques, entre muchísimos otros”, enfatizó Gallardo.

La concejala señaló que, nuevamente, se ha dejado en evidencia de que “para resolver, no se necesita una inmensidad de recursos, sino más bien voluntad”. Las concejalas afirmaron que también han sido el vínculo para procesos de arreglo de pago en arrendamiento de puestos en el Mercado Dueñas.

“Durante estos dos años hemos rendido cuentas de los puntos abordados durante sesiones (del Concejo) y la manera en la que se ha votado en cada sesión”, agregó Gallardo.

Informaron que, como funcionarias municipales, han creado el primer registro público de sesiones del Consejo de la Libertad Sur. “Dos concejalas rinden cuentas de los votos que se emiten dentro de las sesiones de Concejo Municipal, de los puntos que se abordan en agenda y de las razones por las cuales se ha votado de esa manera”, dijeron.

Durante estos dos años, las concejalas han propuesto diversas iniciativas como, por ejemplo: ordenamiento de parqueos en Jardines de Volcán en Santa Tecla y una propuesta de informe sobre la vinculación de la municipalidad con COSAVI.

También han propuesto que las sesiones de concejo sean públicas y que sean presenciales en ambos distritos. Además, que al menos una vez al mes, se reciban solicitudes ciudadanas para que puedan exponer sus problemáticas y se escuchen cómo se vive el día a día en La Libertad Sur.

Han propuesto que se rinda cuentas de misiones oficiales “para conocer el retorno de la inversión en la que muchas veces la municipalidad incurre para poder enviar a funcionarios a algo que pareciera más turismo municipal que en realidad obra para la gente”. También, han propuesto “Cuidemos El Cafetalón”, para cuidarlo, preservarlo y garantizar que sea un espacio seguro.

Sobre los fondos que reciben en concepto de gasto de representación, Xiomara Lazo afirmó que destinan una cuota mensual para poder atender las necesidades principales de los tecleños y los habitantes de Comasagua.

“Con nuestros propios recursos, con gestión en la empresa privada y con apoyo de salvadoreños en el exterior, hemos apoyado a tecleños y comasaguenses en el desarrollo de sus comunidades”, agregó Lazo.

A manera de ejemplo, Lazo enfatizó que han llevado al Cantón las Granadillas, La Libertad Sur, cemento, arena, ladrillos, para poder terminar una línea de contención de un pasaje. Así mismo, a habitantes del Cantón El Progreso y en Caserío San Agustín les han ayudado con cemento para que los mismos ciudadanos pudieran reparar su calle; así, enlistó otras ayudas que han dado a los habitantes de La Libertad Sur.

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