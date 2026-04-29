Condenan a 2 años a aficionados de Alianza por desórdenes públicos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado de Instrucción de San Juan Opico, La Libertad Centro, condenó a 12 hombres, integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, tras ser encontrados responsables del delito de desórdenes públicos agravados.

Según información de Centros Judiciales de El Salvador, el fallo se emitió mediante la aplicación de un procedimiento abreviado, en el cual los imputados admitieron su responsabilidad penal. A los procesados, se les impuso una pena de dos años de prisión, la cual fue sustituida por trabajo de utilidad pública.

Es de contextualizar que, en octubre de 2025, un total de 20 aficionados del Alianza fueron capturados por la PNC, luego de atacar con piedras a un autobús que transportaba a aficionados de FAS cuando se disputaba el torneo Apertura 2025. Del total, 14 fueron acusados por los delitos de lesiones y daños agravados.

En virtud de esta sustitución, el juzgador ordenó la emisión de las órdenes de libertad para 12 sentenciados, quienes deberán realizar las labores comunitarias que determine el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla.

Cabe destacar que, por los delitos de lesiones y daños agravados, los involucrados ya habían conciliado previamente mediante el pago de indemnizaciones económicas a las víctimas.

En cuanto a la situación jurídica de los otros dos procesados del grupo original, la sede judicial programó una nueva audiencia para el 4 de mayo de 2026, en la que se definirá su responsabilidad penal.

En otro caso similar, el 29 de marzo de 2026, en los alrededores del estadio Juan Francisco Barraza, en San Miguel Centro, se registró un enfrentamiento entre aficionados Águila y FAS tras finalizar un encuentro deportivo de la Liga Mayor de Fútbol.

A mediados de este mes, el Juzgado Cuarto de Paz de San Miguel decretó la instrucción del proceso y otorgó medidas sustitutivas a la detención contra nueve aficionados de los clubes Águila y FAS, acusados del delito de desórdenes públicos.

Como parte de las medidas impuestas, los procesados no podrán salir del país ni cambiar de domicilio; deberán presentarse cada 15 días ante la sede correspondiente y tienen prohibido asistir a eventos futbolísticos o a actividades que impliquen aglomeraciones.

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