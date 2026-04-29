“Los maestros viven con miedo, en incertidumbre”: Bases Magisteriales

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A pocos días de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el secretario general de Bases Magisteriales, David Rodríguez, denunció un deterioro en las condiciones laborales del sector docente en El Salvador, señalando despidos arbitrarios, sobrecarga laboral y vulneración de derechos adquiridos. “Los 40 mil maestros viven con miedo, en incertidumbre”, afirmó.

El secretario afirmó que el gremio enfrenta “una etapa de incertidumbre”, marcada por decisiones administrativas que, según sostiene, violan la Ley de la Carrera Docente y la Constitución. Entre los casos más recientes, destacó el de una directora en Ahuachapán que habría sido removida de su cargo bajo argumentos técnicos cuestionables.

“La profesora Sotero del Socorro Zepeda, directora del Centro Escolar Alejandro Humboldt, de Ahuachapán, fue destituida de forma ilegal. El director departamental firmó un oficio en el que la plaza de la directora quedaba suprimida; sin embargo, al día siguiente fue contratado un nuevo director”, informó.

Rodríguez dijo que la hermana de la maestra, una enfermera, murió de un infarto al enterarse del despido injusto de su hermana.

“La profesora Zepeda es muy querida por los padres de familia, por eso han hecho movilizaciones en Ahuachapán frente a las oficinas departamentales, para demostrar el apoyo y la exigencia a que sea reinstalada”, dijo el dirigente gremial. Agregó que los padres de familia vendrán a San Salvador a exigir a la ministra de Educación que reinstale a la maestra.

“El problema es que se están suprimiendo plazas de forma irregular. Se despide a un docente y al día siguiente otra persona ocupa su lugar. Eso no es una supresión real, es un despido disfrazado”, denunció.

Falta al debido proceso

El dirigente gremial también criticó lo que calificó como “arrogancia de funcionarios”, acusando a autoridades educativas de exceder sus atribuciones legales. Según explicó, únicamente la Asamblea Legislativa tiene la potestad de eliminar plazas docentes o de cualquier institución pública, por lo que las decisiones recientes podrían derivar en procesos judiciales a futuros contra quienes han violentado la ley.

Asimismo, denunció la falta de cumplimiento del debido proceso en casos disciplinarios. Indicó que al menos 50 docentes han sido absueltos de acusaciones, pero no han sido restituidos ni han recibido los salarios correspondientes.

“Hay compañeros que pasaron hasta cinco años sin salario, perdieron sus viviendas y su estabilidad familiar. La ley establece que deben ser reinstalados y compensados, pero eso no está ocurriendo”, señaló.

Sobrecarga laboral y condiciones precarias

Entre las principales preocupaciones del gremio también se encuentra la carga laboral adicional derivada de la logística de entrega de paquetes escolares y programas gubernamentales. Según el representante, docentes han sido convocados fuera de su horario laboral, incluso en madrugadas, fines de semana y días festivos, sin compensación adecuada, para recibir los paquetes escolares.

“Se ha desnaturalizado el trabajo docente. En lugar de enfocarnos en la enseñanza, estamos resolviendo tareas logísticas que no nos corresponden”, afirmó, al referirse al tema de los paquetes escolares, los cuales se han entregado sin una acertada planificación logística.

Rodríguez dijo que, incluso, a cuatro meses de haberse iniciado las clases, en algunas escuelas no han sido entregados los paquetes escolares, pese a que el Gobierno aseguró que estos se entregarían el primer día de clase. Por los retrasos y la inapropiada logística, Rodríguez calificó con “6” la inapropiada entrega de los paquetes.

Además, cuestionó la implementación desordenada de proyectos de infraestructura escolar, señalando que muchas instituciones han sido desalojadas sin planificación adecuada, obligando a estudiantes y maestros a trasladarse a espacios improvisados y sin la ayuda económica para tal fin. “Con los padres de familia se ha obtenido recursos para los traslados”, dijo.

De acuerdo con Rodríguez, cuando llegan los del MOP o la DOM para intervenir las escuelas, solo les dan 72 horas para que se trasladen de lugar, lo que ocasiona preocupación y estrés en el personal docente.

Convocatoria a marcha sin participación política

Bases Magisteriales confirmó su participación en la marcha del 1 de mayo, la cual partirá desde el Parque Cuscatlán. La organización hizo un llamado a trabajadores de distintos sectores a sumarse, pero dejó claro que no permitirán la participación de partidos políticos en su grupo.

“El Día del Trabajo es para los trabajadores, no para campañas electorales. No queremos banderas partidarias ni figuras políticas que intenten aprovecharse del movimiento”, expresó.

El dirigente aseguró que se han organizado mecanismos para evitar la infiltración de actores políticos y mantener la manifestación de forma pacífica.

Entre las principales exigencias del magisterio destacan el respeto a la estabilidad laboral y al debido proceso, el pago de compensaciones atrasadas a docentes retirados, mejoras en el sistema de salud del magisterio, cumplimiento de la Ley de la Carrera Docente, así como la revisión de la carga laboral y condiciones de trabajo.

El representante gremial hizo un llamado al Ejecutivo a abrir espacios de diálogo real con el sector educativo.

“No estamos en contra del Gobierno, estamos en contra de las decisiones que afectan a los trabajadores. Queremos soluciones, no confrontación”, señaló, al tiempo que le suplicó al presidente Nayib Bukele revisar la actuación de sus funcionarios.

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