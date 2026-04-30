Atlético y Arsenal empataron en Liga de Campeones

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Madrid/Prensa Latina

El club español Atlético de Madrid y su par inglés Arsenal igualaron este miércoles 1-1 en el choque de ida correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones del fútbol europeo.

Poco antes de concluir la primera mitad Viktor Gyökeres fue derribado en el área y el propio sueco transformó en gol el cobro desde los 12 pasos, para poner delante a los Gunners.

Por la misma vía el argentino Julián Álvarez puso las tablas al 56, luego de una mano dentro del área del elenco londinense.

Ambos planteles volverán a verse las caras el venidero martes en el estadio Emirates de Londres.

La víspera, el francés París Saint-Germain derrotó en un épico choque 5-4 al Bayern de Múnich alemán.

El encuentro de vuelta de esta llave se jugará en el Allianz Arena germano el venidero miércoles.

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