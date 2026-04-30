Asamblea aprueba nueva prórroga del régimen de excepción

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa extendió el régimen de excepción por 30 días más; medida vigente desde el 27 de marzo de 2022.

Vía dispensa de trámite, los legisladores aprobaron extender el régimen de excepción en todo el territorio, suspendiendo el derecho a la defensa técnica, el plazo de la detención administrativa, la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.

El Gobierno señaló, en el decreto, que debe seguir extendiéndose el régimen de excepción ya que aún existen grupos terroristas, “que, de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.

Fue el 27 de marzo de 2022 que luego de un repunte en los homicidios, la Asamblea Legislativa concedió el régimen de excepción. Dichos homicidios, según investigaciones periodísticas fueron respuestas de las pandillas hacia el Gobierno de Bukele, ya que las pandillas y el Gobierno sostenían una tregua para reducir los homicidios.

A la fecha, se han detenido a 91,990 personas bajo el régimen de excepción; pero entre ellos a miles de inocentes detenidos. De hecho, organizaciones sociales y de derechos humanos han documentado sobre abusos que ha cometido el Gobierno dentro de las cárceles salvadoreños. Existen docenas de relatos de personas que fueron apresadas injustamente, sobre los tratos dentro de los centros penitenciarios.

Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado al menos 519 muertes dentro de los centros penales desde que el régimen de excepción ha estado vigente; el 94% de estos no tenían perfil de pandilleros.

La medida ha servido para detener a personas que nada tienen que ver con pandillas; las madres, hermanas y esposas, marchan por las calles pidieron al Gobierno que liberen a sus familiares detenidos injustamente bajo el régimen de excepción.

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) anunció que marchará este primero de mayo para denunciar las detenciones arbitrarias. Ese día, diversos sindicatos y la población en general conmemoran el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Una de las exigencias es la derogación del estado de excepción. La nueva prórroga, la número 50 estará vigente desde el 1 al 30 de mayo.

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